変死事案で取り扱った女性の裸を撮影していたとして、警視庁は２７日、綾瀬署の男性巡査部長（５２）を懲戒免職とした。

捜査関係者によると、巡査部長は２００９〜２２年、当時勤務していた赤羽、城東、府中各署の霊安室で、鑑識などで扱った約２０人の女性の変死体をスマートフォンで撮影し、約５００点の画像データを自宅に持ち出すなどした。

昨年９月に埼玉県内の駅構内で盗撮したとして県警に現行犯逮捕され、自宅の捜索で記録媒体から発見された。外部への流出は確認されなかったという。

巡査部長は２２年１２月以降、県内や東京都内の駅で計５回にわたって女性のスカート内を盗撮しており、児童買春・児童ポルノ禁止法違反（所持）容疑などでも書類送検された。

また、同庁は２７日、第９機動隊の男性巡査部長（４１）も懲戒免職とした。昨年１２月２４日未明、原子力関連施設の警備で派遣されていた福井県敦賀市の路上で乗用車を盗み、酒に酔った状態で運転して物損事故を起こしたという。同日、県警に道路交通法違反（酒酔い運転）容疑で逮捕され、今年２月に窃盗容疑で追送検された。