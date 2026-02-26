◇卓球 ◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ 第５日（２６日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）

【シンガポール（２６日）＝宮下京香】女子シングルス３回戦が行われ、世界ランク１６位の長崎美柚（木下アビエル神奈川）が同３位の陳幸同（中国）に０―３で敗れ、８強に届かなかった。「悔しさが残る試合になった」と唇をかんだ。今大会前に腹痛や発熱の症状があったが、体調面は「もうご飯も食べられている。問題ない」と強調した。

世界ランクも上昇中の２３歳は、中国のトップ選手と戦う機会が増え、陳との対戦を経て「緻密（ちみつ）さが足りない」と振り返った。対日本選手ではピッチは速いが一定のリズムで返球が来るという。だが中国選手については「相手の球を自分の力にして返す」と印象だといい「自分の打ったリズム通りに来ない。極端に言えば１回打って、止まってという。分かっていてもミスをしてしまう」。

だからこそ長崎が重視したいのは「質」だ。この日も第２ゲームは５―５の場面からじわじわと陳のペースになり、連続失点。何か１つ流れを変える手段を持っていれば、形勢逆転も見えた。「相手にコントロールされていることを理解し、１回打ったらニュートラルに戻るという感覚。普段から日本選手と練習している時も、中国選手と対戦しているイメージで練習できるかはカギになる」と雪辱を誓った。

鍛えてきたラリー力は手応えもあった。「これまではサーブ、サーブ３球目、レシーブ、レシーブ４球目など“一発”が多かった。その中でラリーで勝負できた。卓球の幅は増えたと思います」とうなずく。次なる国際舞台の３月のＷＴＴチャンピオンズ重慶（中国）で成長を示すつもりだ。

女子ダブルスでは、申裕斌（韓国）との国際ペアで決勝進出。準決勝でディナ・ディアコヌ（ルーマニア）、マリア・シャオ（スペイン）組を３―０で退けた。ジュニア時代から知る申とは「日本語も少し分かるので、英語だったり、韓国語、日本語…簡単な言葉ですけど、作戦のことは話しています」と意思疎通を図っているという。２８日の決勝は全日本選手権で組んだ張本美和（木下グループ）と早田ひな（日本生命）との同士討ち。「もちろん優勝したい気持ちはある」と意欲を燃やした。