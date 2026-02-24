この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【新NISA】40％暴落しても毎月取り崩せる？老後資金の現実を検証します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「【新NISA】40％暴落しても毎月取り崩せる？老後資金の現実を検証します！」と題した動画を公開した。多くの現役世代が抱える「老後2,000万円問題」やそれ以上の資金不足への不安に対し、新NISAを活用した具体的なシミュレーションを提示。「お金が減ることは悪いことではなく、コントロールできていないことが問題だ」と説き、老後資金の考え方に一石を投じた。



鳥海氏はまず、65歳時点で「3,000万円」の資産があれば、95歳までの30年間を安心して暮らせるのではないかという仮説を立てた。前提として、夫婦の生活費が月30万円、年金受給額が月20万円とし、毎月10万円（年間120万円）が不足する家計を想定。3,000万円の内訳については、生活防衛資金として2年分の生活費にあたる720万円を現金で確保し、残りの2,280万円を新NISAの非課税枠などを活用して投資に回す戦略だ。



ここで重要なのが運用利回りである。鳥海氏は、S&P500や全世界株式の過去の実績（10～30年スパンで年利9～18%程度）を踏まえ、年利5%という数字は「手堅い数字」だと説明する。2,280万円を年利5%で運用できれば、年間約114万円（月9万5,000円）の利益が生まれる計算になり、不足分の月10万円をほぼ賄えるため、元本を減らさずに生活できることになる。



しかし、投資には暴落のリスクがつきものだ。そこで鳥海氏は、「毎年10%成長して10年目に40%の大暴落が起きるケース」と「毎年5%ずつ安定して成長するケース」の2つを比較検証した。どちらも毎月9万5,000円を取り崩し続けるという条件だ。直感的には安定成長の方が安心に思えるが、シミュレーションの結果、10年後の資産残高は「暴落あり」のケースの方が多く残ることが判明した。



この意外な結果の要因は、運用益の複利効果にある。鳥海氏は「実は（暴落あり）の方が増える」と解説。年利10%で増える場合、取り崩し額を上回る利益が元本に組み込まれ、資産が大きく成長してから暴落を迎えるため、最終的な残高は2,280万円を上回る2,535万円となった。一方、年利5%の場合は利益と取り崩し額がほぼ同等のため、資産は横ばいのまま推移する。



鳥海氏は、「お金が減る＝悪」という思い込みが不安の正体であると指摘し、現代は「億万長者と同じものを利用できる時代」だと語る。スマートフォンやインフラ同様、S&P500のような優れた投資対象にも少額からアクセスできる環境が整っているとし、正しい知識で資産をコントロールすれば、過度な不安は解消できると結論づけた。