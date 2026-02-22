長野五輪女子５００ｍ銅メダリストの岡崎朋美さんが２２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では、ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプで２人が３回ずつ飛んで合計得点を競い合う新種目の男子スーパー団体（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）で小林陵侑、二階堂蓮で臨んだ日本が合計５３５・２点の６位にとどまり、メダルを逃したことを報じた。

悪天候により３回目途中で打ち切られ、２回目までの成績で順位が確定し、初代王者は逃した。二階堂は１回目に１３１・５メートルを飛んで３位タイにつけ、小林は１２９メートルを飛び５位。２回目も１３１メートルの安定した飛躍で再び３位に浮上したものの、小林が１３０メートルにとどまり、６位に順位を下げた。その時点で３位ノルウェーとの差は２・８点だった。

逆転を狙った３回目に１３８・５メートルと代名詞となったビッグジャンプを披露し、一気に２位まで押し上げた。今大会４つめのメダルが見えた直後、降り始めていた雪が大雪となり、中断しながら続けたが結局、打ち切りとなり大飛躍は幻となった。

この結果に岡崎さんは「もう少し時間おいてもよかったのかな？と思うんですけど」と切り出すと「ちょっと喝を入れてあげてもいいですか」と競技を打ち切った運営サイドに疑問を投げかけた。続けて「もうちょっと待てるんじゃないかなと私は思うんです」とし「いろんな状況で危ないとか危険とかっていうので判断でダメだったと思うんですけど、４年に一度のオリンピックなので選手にそこで発揮させてあげたい気持ちがあります」とコメントしていた。