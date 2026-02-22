冬季五輪で「プラダ」のロゴをつけた選手が失格に…！オリンピックの超厳格「スポンサールール」とは

知られざる「五輪」と「広告」の世界

日本時間2月6日に開幕したミラノ・コルティナ冬季五輪で、日本勢の躍進が続いている。

開幕直後となる7日に行われたスキージャンプ女子個人ノーマルヒルでは、丸山希選手（27歳）が銅メダルを獲得。8日にはフィギュアスケート団体戦で銀メダル、9日にはスノーボード女子ビッグエアで村瀬心椛選手（21歳）が金メダルを獲得するなど連日のメダルラッシュに日本中が沸いている。

日本のメダル総数は21日時点でノルウェー、アメリカ、イタリアに続き単独4位に浮上。すでに金メダルの獲得数は5個で、前回の北京大会の3個を超える嬉しい事態となっている。

盛り上がりを見せるミラノ五輪だが、その一方、あまり知られていないのが五輪における広告の世界だ。4年に1度の祭典である五輪はスポーツビジネスの世界で最も厳格な規定が定められるイベントとして知られており、その扱いは他の大会とは一線を画している。

そもそもスポンサーは、スポーツ大会の開催・運営を行ううえでなくてはならない存在だ。プロスポーツ選手の収入源は団体競技の場合は所属クラブの年棒、かたや個人競技ではスポンサー収入、そして大会トーナメントの賞金が主となる。なかでも個人競技におけるスポンサー費用は選手の生命線とも呼べるほど割合も大きい。

ときにスポーツをビジネスに変える行為について批判の声があるが、選手たちが安心してプレーに打ち込むためにも、スポンサー収入は極めて重要な要素だという点は強く言っておきたい。ここではその一端として、選手たちが身に着けるウエアと広告との関係性について触れてみたい。

「PRADA」のロゴで失格…！

広告代理店のスポーツ部門に勤務していた頃、筆者は長年、選手個人、競技団体、大会のいずれにもスポンサー提案を行ってきた。そのため、テレビで選手の姿を見かけると選手のウエアに目が留まる。競技中のみならず、メディアのインタビュー、あるいはバラエティ番組も含め、彼ら彼女らがどんなウエアで出場、出演しているかによってその選手におけるスポーツビジネスの現状を把握しやすくなる。

なかでも視覚的にも分かりやすいのが競技服につけられるスポンサーロゴだ。しかし、その扱いはスポーツによってさまざまである。たとえばゴルフの世界では「最高峰の大会」と呼ばれるマスターズであろうが、国内の下部ツアーであろうが、選手と協賛社が合意さえすれば、サイズや刺繍、プリントといった仕様に至るまでロゴに大きな縛りはない。

ところが五輪になると、規定はがらりと変わる。そもそも五輪では広告ロゴを身に着けて競技をすることは厳しく禁じられている。一方で、ウエアや道具を作っているメーカーだけは製造者の責任としてメーカーロゴの記載が一定のサイズ以下の範囲で認められている。広告ではないという解釈だ。

ただし、用具については国際オリンピック委員会（IOC）もメーカーロゴのサイズは規定していない。くわえて用具は競技団体が指定するケースは珍しく、選手自身が選ぶというのが通例で、それゆえにスノーボードやスキーの板についているメーカーロゴが目を引くほど大きくなっている。

ちなみに前回の北京冬季五輪では、自身のスポンサーだと思われる「PRADA」のロゴをつけたスノーボード板を使用した選手が失格となった例もある。理由はボードの製造主がPRADAではなかったため。純粋な広告であれば当然ながら使用は禁止となる。

協賛社による熾烈な「攻防戦」

「4年に1度の晴れ舞台」はスポンサー各社にとっても同じだ。世界が注目する祭典で、少しでも自社の宣伝をするため、メーカー側も「命がけ」で取りにいくのが常だ。だからこそ協賛社も熾烈な攻防戦が繰り広げられている。

多くの選手は日頃からお世話になっているスポンサー企業が存在する。この協賛社がいてくれるからこそ、アスリートは選手の活動に専念できる。だが、その一方、世界大会でのウエアサプライヤー（選手の衣装や用具の提供メーカーの総称。広告を原則禁止とする五輪ではスポンサーとは呼ばれない）の権利は原則として競技団体のものとなり、競技中の選手のウエアには当該競技団体のサプライヤーロゴが入る。

五輪ではここからさらにJOCのサプライヤーも登場し、表彰式やメダリストインタビューになるとJOCスポンサーの上着にカバーされる。地道に選手の活動を支えているスポンサーから見れば酷にも思える光景だが、JOCや団体にもそれぞれの収支責任と契約があり、IOCを含めた規約に従わなければ選手は出場することはできない。

今回の五輪で具体的な例を挙げれば、日本スケート連盟の代表ウェアサプライヤーはミズノで、競技の際は原則ミズノ入りのロゴ入りウエアを着用、また練習着はノーブランド、またはミズノのロゴ入りとなっている。かたや空港での発着時や開幕式、表彰式、メダルインタビューではJOCスポンサーロゴ入りのアシックスの上着を身にまとっている。このようにウエアは選手の服装は権利規定に従って場面によって変わる。

一部となるが、日本の主な冬季競技団体のウエアサプライヤー企業を列挙すると以下の通りとなる。

・スキージャンプ（ミズノ）

・スピードスケート（ミズノ）

・アイスホッケー（ナイキ）

・カーリング（ミズノ）

・フリースタイルスキー（ゴールドウィン）

厳格なルールのもと、熾烈な争いが行われる五輪のウエアサプライヤーのロゴだが、過去にはトラブルが発生したこともある。

つづく後編記事『サッカーブラジル代表が五輪で金メダル獲得…関係者が度肝を抜かれた表彰式での「常識外れの行動」』ではロゴを巡る五輪事件簿を詳しくお伝えする。

