１月に日本たばこ産業（ＪＴ）の社長に就任した筒井岳彦氏（５１）が読売新聞のインタビューに応じ、２０２８年までの３年間で加熱式たばこ事業に８０００億円を投資する方針を明らかにした。

筒井氏は「日本の喫煙者の半数はまだ加熱式を使っていない。十分伸びしろがある」と強調し、昨年５月に発売した加熱式「プルーム・オーラ」の販売に力を入れる考えを示した。８０００億円の投資は、８割を販売促進や広告宣伝に、２割を設備投資や商品開発に充てると説明した。

煙やにおいの少ない加熱式は若年層を中心に需要が伸びており、今後数年で紙巻きの市場規模を上回るとみられている。国内の加熱式市場では、「アイコス」を展開する米フィリップ・モリス・インターナショナルのシェア（占有率）が６割超を押さえ、ＪＴは１６％程度にとどまっており、シェア拡大が急務となっている。

筒井氏は「加熱式市場が大きい地域や、今後の成長が期待できる国で展開する」と述べ、進出済みの欧州やアジアでの販売拡大に加え、加熱式の規制が厳しいとされる米国市場への参入を目指す方針も示した。