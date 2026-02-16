¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°¤¬¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¡WBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â½çÄ´¤ÊÍÍ»Ò¡¡4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¡×
MLB¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÈÌî¼ê´Ö¤Ç¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ç¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï4ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÈäÏª¡£¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥í¥ó¡¦¥²¥ì¡¼¥íÅê¼ê¤Ê¤É¤È¤âÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤òÁ°¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿µÈÅÄÁª¼ê¡£Îý½¬Á°¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¡Ö½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£ºòµ¨¤Ï±¦¸ª¤Î¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ì¤Ï55»î¹ç»ß¤Þ¤ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö»î¹ç¿ô¤Ï¤³¤³2Ç¯¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êµ¬Äê¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µîÇ¯¥Ý¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¹¤°ÇÔÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ ¤â¤Ã¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÈÅÄÁª¼ê¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆWBC¤Ë¤â½Ð¾ìÍ½Äê¡£Á°²óÂç²ñÆ±ÍÍ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÌöÆ°¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£