¡¡£±£¹£¸£±Ç¯£µ·î£±£°Æü¡¢ËÌ³¤Æ»»³³ÙÏ¢ÌÁ¤ÎÅÐ»³Ââ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»ÍÀî¾Ê¤Ë¤¢¤ë¹âÊö¥ß¥Ë¥ã¡¦¥³¥ó¥¬¡Ê£·£µ£µ£¶¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÌ¤Æ§¥ë¡¼¥È¤«¤é¤Î½éÅÐÄº¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄº¤Ï¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¶õ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¼Ì¿¿²È¤Î°¤Éô´´Íº¤µ¤ó¡Ê£·£²¡Ë¡áÅö»þ£²£¸ºÐ¡á¤âÂâ°÷¤È¤·¤Æ¡¢Á°¤ò¹Ô¤¯Ãç´Ö£¸¿Í¤ËÂ³¤¤¤ÆÊâ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Àã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤¿¡£»ë³¦¤Ï¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤ë¡£µÞ¼ÐÌÌ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿£±¿Í¤¬³êÍî¤·¤¿¡£Äº¾å¤Ï¶á¤¤¤¬¡¢Äü¤á¤Æ²¼»³¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î£·¿Í¤Ï¥í¡¼¥×¤ËÂÎ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç²¼¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤È¤½¤Î»þ¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Î´ãÁ°¤Ç¡¢Á´°÷¤¬ÀãÊÉ¤ò³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸¿Í¤¬»àË´¡£ÆüËÜ¤ÎÅÐ»³Ââ¤Ë¤è¤ë³¤³°±óÀ¬»Ë¾å¡¢°ÛÎã¤ÎÁøÆñ»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ï»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡£À¸´Ô¤·¤¿°¤Éô¤µ¤ó¤Î¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÄ¹¤¤Î¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¼Ò²ñÉô¡¡»åµûÀîÀé¿Ò¡Ë
¼«Ê¬¤À¤±»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡ËÌ³¤Æ»»³³ÙÏ¢ÌÁ¤ÎÅÐ»³Ââ£±£²¿Í¤Ï£±£¹£¸£±Ç¯£µ·î£±£°ÆüÁáÄ«¡¢ºÇ½ª¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÃæ¹ñ»ÍÀî¾Ê¤Î¹âÊö¥ß¥Ë¥ã¡¦¥³¥ó¥¬¡Ê£·£µ£µ£¶¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÄº¤À¡£¤½¤ÎÁ°Æü¡¢¼Ì¿¿²È¤Î°¤Éô´´Íº¤µ¤ó¡Ê£·£²¡Ë¤Ï£²£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÅÙ¾ã³²¤Ë¤è¤ëÆ¬ÄË¤ä·ñÂÕ¡Ê¤±¤ó¤¿¤¤¡Ë´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÄÃÄËºÞ¤ÈÀº¿À°ÂÄêºÞ¤ò°û¤ó¤À¡£¤Ò¤É¤¤Ì²µ¤¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡ÖÅÐÄº¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼¹Ãå¿´¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£Ãë²á¤®¤ËÌ²µ¤¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¡¢Çò¤¤Äº¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¡ÖÅÐÄº¥·¡¼¥ó¤ò¼Ì¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡££¸¿Í¤ÎÃç´Ö¤òÉ¬»à¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸á¸å£³»þº¢¡¢Àã±À¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Àã¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤ê¡¢É¨¾å¤Þ¤ÇËä¤â¤ì¤¿¡£Â¾ì¤òÆ§¤ß¸Ç¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÀÅ¼ä¤¬¹¤¬¤ë¡£
Ì¸¤Ë¾Ã¤¨¤¿Ââ°÷¡¢É¸¹â£·£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç°ì¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¡Ö¥«¥é¥ó¡¢¥«¥é¥ó¡¢¥«¥é¥ó¡×¡£±¦¾å¤ÎÊý¤«¤é¶âÂ°²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¡ÖÍî¤Á¤¿¡¼¡ª¡×¤È¤Î¶«¤ÓÀ¼¡£¡Ö²¿¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£Ãç´Ö¤«¤é±þÅú¤¬¤¢¤ê¡¢Ââ°÷¤ÎÆ£¸¶ÍµÆó¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£³£´ºÐ¡Ë¤¬³êÍî¤·¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ë£·¿Í¤ÏÅÐÄº¤òÄü¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£¥í¡¼¥×¤ËÂÎ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç°ìµ¤¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤¿¡£ÄÌ¾ï¥í¡¼¥×¤ò»È¤¦»þ¤Ï°ìÈÖ¾åÊý¤È°ìÈÖ²¼Êý¤Î¿Í¤¬¸ÇÄê¤·¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢£±¿Í¤º¤Ä²¼¤ë¡£·ù¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥×¤Ë²Ã¤ï¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Ââ°÷¤¿¤Á¤¬¥í¡¼¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤¿¡£¤È¤Ã¤µ¤Ë°ìÈÖ²¼Êý¤Ë¤¤¤¿Ââ°÷¤Ë¡Ö»ß¤á¤Æ¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¤À¤¬£¶¿ÍÊ¬¤Î½Å¤ß¤ò£±¿Í¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂâ°÷¤¬¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤È¶²ÉÝ¤ËËþ¤Á¤¿¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·ÁÁê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£·¿Í¤ÏÈáÌÄ¤â¤¢¤²¤º¡¢Ì¸¤ÎÃæ¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£É¸¹â£·£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç°ì¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼»³¤¹¤ëÅÓÃæ¡¢¿·Àã¤ËËä¤â¤ì¤¿¥¯¥ì¥Ð¥¹¤Ë¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÇØÃæ¤Î¥¶¥Ã¥¯¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ã¦½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÉ¹¤Î³ä¤ìÌÜ¤Ë¤º¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö»à¤Ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡£³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£¸åÊý¤Ë¤¤¤¿ÉûÂâÄ¹¤ÎÆàÎÉ·û»Ê¤µ¤ó¡Ê£²£°£±£³Ç¯¤Ë£¶£¹ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¡ÖÍè¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È½õ¤±¤òµñ¤ó¤À¡£ÆàÎÉ¤µ¤ó¤ÏÀ©»ß¤òÊ¹¤«¤º¡¢¥¶¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡É¸¹â£·£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÃÏÅÀ¤ÇÌë¤òÌÀ¤«¤·¡¢µß½õ¤¬Íè¤¿¤Î¤ÏÍâÄ«¤Î¤³¤È¡£ÄãÂÎ²¹¾É¤Ç¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤éºÇ½ª¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¡¢ÅÐ»³·¤¤òÃ¦¤°¤ÈÎ¾Â¤Î»Ø¤¬¿¿¤ÃÇò¤ËÅà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÅò¤Ç²ò¤«¤¹¤È·ãÄË¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼»³Ãæ¤Ë¸«¤¿¥ß¥Ë¥ã¡¦¥³¥ó¥¬¤Î»Ñ¤ÏÀ¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£É¹ßÆ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Ð¤¯¡Ë¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ì¸¤¬ÆÍÁ³À²¤ì¡¢ÁøÆñ»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿ËÌÊÉ¤¬²«¶â¿§¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¿À¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¯¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¿´¤Ë¹ï¤à¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤Ï»£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï»³¤Î¿À¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡É¹²Ï¤òÈ´¤±¡¢Áð¸¶¤Ë½Ð¤¿»þ¡¢ÅÚ¡¢¿å¡¢¶õµ¤¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤¤¤À¡£Â¸µ¤Ëºé¤¯¹â»³¿¢Êª¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢£·ºÐ¾å¤Î·»¤È¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¼Â²È¤ÎÎ¢»³¤À¤Ã¤¿¡££³ºÐ¤À¤Ã¤¿£µ£¶Ç¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Î¥Þ¥Ê¥¹¥ëÊö¡Ê£¸£±£¶£³¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î½éÅÐÄº¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬½é¤á¤ÆÆî¶Ë´ÑÂ¬Ââ¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¡£Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ»³¥¹¥¡¼Éô¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Ê¹¼Ò¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¤Î¸½¾ì¤âÃÎ¤Ã¤¿¡£»³¤ÎÁøÆñ¸½¾ì¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤òµÏ¿¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÅÐ»³²È¤¬¥ß¥Ë¥ã¡¦¥³¥ó¥¬¤ËÄ©¤à¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÅÐ»³Ââ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÈ¯Á°¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä¤ÎÌ¤Æ§Êö¤ËÅÐÄº·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¾åÅÄ¡Ê¤¢¤²¤¿¡ËË¤µ¤ó¡Ê£¸£²¡Ë¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë³Ê¹¥°¤¦¤Æ¤â¡¢À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ó¤È¤¢¤«¤ó¤¾¡×¤È¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¡£¼«¤é¤â¥Ò¥Þ¥é¥ä¤ÇÃç´Ö¤òË´¤¯¤·¡¢Åà½ý¤ÇÎ¾Â¤Î»Ø¤È£´ËÜ¤Î¼ê»Ø¤ò¼º¤Ã¤¿ÂçÀèÇÚ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶»¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
Ä¤¤¤¡¢ÅÁ¤¨¡¢»à¤Ê¤»¤Ê¤¤¡ÄÀ¸´Ô¼Ô¤Î»ÈÌ¿
¡¡Åö½é¤«¤éÅÐÄº·×²è¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Ìô¤ËÍê¤Ã¤Æ¹âÅÙ¾ã³²¤òÍÞ¤¨¡¢Á´°÷¤òÅÐÄº¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö¹â½ê½ç±þ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤ÏÅÐÄº¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£»³³Ù¼Ì¿¿²È¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÌ¤Æ§¤Î¥ë¡¼¥È¤«¤é¥ß¥Ë¥ã¡¦¥³¥ó¥¬½éÅÐÄº¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íß¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï»à¤Ì¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´Å¤¤¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ°¤Éô¤µ¤ó¤À¤±»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¡£¥ß¥Ë¥ã¡¦¥³¥ó¥¬¤«¤éµ¢´Ô¸å¡¢»²Îó¤·¤¿Áò¼°¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ââ°÷¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¤³¤¦Ìä¤ï¤ì¤¿¡£½ã¿è¤Ë¡¢À¸»à¤òÊ¬¤±¤¿Í×°ø¤òÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â²¿¤ÈÅú¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö±¿Ì¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç£¸¿Í¤Ï»à¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¯¥ì¥Ð¥¹¤ËÍî¤Á¤Æ¤â»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¡½¡½¡£Êì¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿¼¤¯ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡°äÂ²¤Ë²ñ¤¦¤Î¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ´ü¤òÃÎ¤ë¼Ô¤ÎÀÕÌ³¤À¤È»×¤¤¡¢Ââ°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¼êÅÏ¤·¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
£µÅÙ¤Î°äÂÎÁÜº÷¡¢£³¿Í¿È¸µÆÃÄê¡Ä¼Ì¿¿¤¬·è¤á¼ê¤Ë
¡¡ºÇ½é¤Ë³êÍî¤·¤¿Æ£¸¶¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷Áá´õ¤µ¤ó¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï»ö¸ÎÅö»þ¡¢¾®³Ø£²Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¡£°¤Éô¤µ¤ó¤ÏÌ¿Æü¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÀþ¹á¤ò¤¢¤²¤ËÍè¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¡£°ì½ï¤Ë²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢Éã¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤ò¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£·î¤Î¤è¤¦¤ËÃ¸¤¤¸÷¤ÇÂ¸µ¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡£¹£´Ç¯£¹·î¡¢Í§¿Í¤¬¥ß¥Ë¥ã¡¦¥³¥ó¥¬¤Ç¡¢£¸£±Ç¯¤ËÁøÆñ¤·¤¿£´°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¸½ÃÏ¤Î¼«Á³¤Ë´Ô¡Ê¤«¤¨¡Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ëºÊ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢°ä¹ü¤òÆüËÜ¤ÎÊè¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤¦¿Æ¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡£²¿¤è¤ê°äÂ²¤é¤Ï¡¢°äÂÎÁÜº÷¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÃ¯¤«¤¬ÁøÆñ¤·¤Æµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»³Ãç´Ö¤¬°äÂÎ¼ýÍÆ¤òË¾¤ó¤À¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÃç´Ö¤Î°äÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï£¹£¶Ç¯¤À¡£É¸¹â£´£³£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÃÏÅÀ¤Ç¡¢É¨¤«¤é²¼¤Î°äÂÎ¤¬Âç¤¤ÊÀÐ¤Î²¼¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ýÇ¼ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¥¶¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Þ¤¤¡¢Æ±¹Ô¤·¤¿¸µÉûÂâÄ¹¤ÎÆàÎÉ¤µ¤ó¤È¸òÂå¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ»³¤ò²¼¤ê¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤Ã¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ÏÃç´Ö¤Î°äÂÎ¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡£¤Õ¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢ÆàÎÉ¤µ¤ó¤ÏÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£°äÂÎ¤Ï²ÐÁò¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ë·úÎ©¤·¤¿Êè¤ËËäÁò¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Î°äÂÎÁÜº÷¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤Þ¤Ç·×£µ²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢£³¿Í¤Î¿È¸µ¤òÆÃÄê¤·¤Æ°äÂ²¤Ë°ä¹ü¤òÅÏ¤·¤¿¡£¼«¤é¤¬»£±Æ¤·¤¿»ö¸ÎÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤«¤éÃå°á¤äÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»õ¤Î¼£ÎÅº¯¤«¤é¿È¸µ¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤¿Ââ°÷¤â¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿°ä¹ü¤ò¡ÖÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊú¤¤·¤á¤ÆÌ²¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±£¹£¹£±Ç¯¤ËËÌÂç¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÈÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÀãÊø»ö¸ÎËÉ»ß¸¦µæ²ñ¡×¤Î³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÐ»³¤Ï¤è¤¯¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö»à¤ó¤Ç¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»³¤«¤éÀ¸¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤¬ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤À¡£¡Ö»³¤Ç¿Í¤¬»à¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£ÅÐ»³¤ä¥¹¥¡¼¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¸þ¤±¤ËÀãÊø¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Îµß½õÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤ë¹Ö±é¡¦¹Ö½¬²ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Æî¶Ë´ÑÂ¬¤ËÆ±¹Ô¡¢Ââ°÷¤ÎÌ¿¼é¤ê¡ÖÄ¹¤¤Î¹¡×½ª¤ï¤ë
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿Æî¶Ë´ÑÂ¬Ââ¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢£²£°£°£·Ç¯£±£±·î¡¢£µ£´ºÐ¤ÇÃÏ³ØÄ´ººÂâ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£Æî¶Ë¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤Ë¥Æ¥ó¥È¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë²á¹ó¤ÊÀ¸³è¤Ï¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡££³Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇ¯£³¤«·î¤Û¤ÉÂÚºß¤·¡¢Ä´ººÂâÁ´°÷¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ê¤¤ë¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤ÎÇ¤Ì³¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡ÖÄ¹¤¤Î¹¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡£¥ß¥Ë¥ã¡¦¥³¥ó¥¬¤Î»ö¸Î¤«¤éÌó£³£°Ç¯¡£»×¤¨¤Ð¡¢¤Ä¤é¤¤Î¹¤À¤Ã¤¿¡£¸±¤·¤«¤Ã¤¿É½¾ð¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤Î¥¹¥¡¼¾ì¶á¤¯¤Ç¹â¹»À¸¤é¤¬ÀãÊø¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î·ÀÌóµ¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿£±£·Ç¯£³·î¤Î¤³¤È¤À¡£¡Ö¤Þ¤¿»³¤Ç¿Í¤¬»à¤Ì¡£¤·¤«¤â¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¡×¡£¤¢¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸£¸¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶»¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¡¢¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¡££±£°Æü¸å¤Ë¤Ï¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢À¸´Ô¤·¤¿À¸ÅÌ¤ä°äÂ²¤Ë¤â¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤òÆÈ¼«¤ËÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸¤»Ä¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤Î¥±¥¢¤Ë¤â¿´¤òºÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»£±Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÀãÊø¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»°ÎØ±º½ßÏÂ¡Ê¤¸¤å¤ó¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢»ö¸Î¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤â¡¢¤à¤´¤¿¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î°äÂÎ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³¤«¤é¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ê£Ð£Ô£Ó£Ä¡Ë¤òÊú¤¨¤ë¡£¡Ö»ä¤â²¿½½Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¼£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£»°ÎØ±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¸¦µæ²ñ¤ò¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¡¢£±£¹£¹£´Ç¯¤Ë¥ß¥Ë¥ã¡¦¥³¥ó¥¬¤ÇÃç´Ö¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¸å¡¢¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¤é¤Î°äÉÊ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¶ìÇº¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê½ÉÌ¿¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¼«Ê¬¤À¤±»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ãç´Ö¤òÄ¤¤¤¡¢ÁøÆñ¤Î¼ÂÂÖ¤òÅÁ¤¨¡¢»³¤Ç¿Í¤ò»à¤Ê¤»¤Ê¤¤¤è¤¦ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ËèÄ«¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤ÎÊ©ÃÅ¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö£¸¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¾§¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤â»à¤ó¤Ç¤«¤é¤â¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¸¤Êª¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢ÃÎ·Ã¤ÈÎÏ¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬À¸¤¤ë°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡£
¡¡¤¤¤È¤¤¤¬¤ï¡¦¤Á¤Ò¤í¡¡£²£°£²£°Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¼Ò²ñÉô¡£¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÃç´Ö¤ò»×¤¦°¦¾ð¿¼¤¤¿ÍÊÁ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÊÌ¤ìºÝ¤ËÉ¬¤º°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹°¤Éô¤µ¤ó¤Î¼ê¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡¢Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡££³£±ºÐ¡£