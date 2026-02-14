¤¦¤Ã¡¢¤¦¤½¤À¤í¡Ä65ºÐ¤Ç¡ÖÇ¯¶â·î20Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿72ºÐÃËÀ¡¢·«²¼¤²¤Ç¡Ö·î32Ëü±ß¡×¤ËÁý³Û¤â¡Ö°åÎÅÈñ3³ä¡×¤ËÊòÁ³
ÄÌ¾ï¡¢65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÏ·ÎðÇ¯¶â¡£¡ÖÃÙ¤¯¼õ¤±¼è¤ë¤Û¤ÉÆÀ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢¼õµë¤òÃÙ¤é¤»¤¿¹âÎð¼Ô¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼õµë³Û¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¿ÈÃËÀ¡¢¾Íè¤Î°Â¿´¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤òÁªÂò
¾¼ÏÂ28Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Îº´Æ£ÀµÍº¤µ¤ó¡Ê72ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£60ºÐ¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤Ç·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸½Ìò¼Ò°÷¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¡£65ºÐ¤Î»þÅÀ¤Ç·î20Ëü±ß¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ¯¤±¤ë¤¦¤Á¤ÏÆ¯¤³¤¦¡×¤È¡¢Ç¯¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯70ºÐ²á¤®¤Þ¤ÇÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¿È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾ÍèÄ¹À¸¤¤·¤¿¤È¤¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸ü¤¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦¹Í¤¨¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î¼õµë¤ò»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£·«²¼¤²¼õµë¤Î¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢ÃÂÀ¸·î¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ç¤¹¡£¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤Ç¡¢¡ÖÇ¯¶â¼õµë¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼õ¼è³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¹Ô¡¢1¥õ·îÃÙ¤é¤»¤ë¤´¤È¤Ë0.7¡ó¤º¤ÄÁý¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï7Ç¯´Ö¤Ç58.8¡óÁý¡£¼õµë³Û¤Ï·î¤ª¤è¤½32Ëü±ß¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÌó382Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶ÈÇ¯¶â¤¬Ç¯15Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÇ¯¼ý¤ÏÌó400Ëü±ß¼å¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÇ¯¼ý¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Âç¤¤Ê°Â¿´¤Î¤Ê¤«¡¢Ï·¸å¤òÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¶â¤Î¼õ¼è³Û¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬3³ä¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢º£¤âÉÂ±¡ÃÎ¤é¤º¤Ç·ò¹¯¤¬¼è¤êÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦70Âå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤ÏÉÑÈË¤ËÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÉéÃ´¤¬2³ä¤È3³ä¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
°åÎÅÈñÉéÃ´¤¬3³ä¡½¡½¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢Ç¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ3³äÉéÃ´¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¦¤½¤À¤í¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÊòÁ³¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢åÌÌ©¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¼õµë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
Ç¯¶â¼õ¼è³ÛÁý¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¡Ö¸½ÌòÊÂ¤ß½êÆÀ¡×¤È¤¤¤¦È½Äê¤ÎÍî¤È¤··ê
ÆüËÜ¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·«²¼¤²¼õµë¤Ë¤è¤ëÁý³ÛÊ¬¤Ï¡Ö³ÛÌÌ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³ÛÌÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÊ£¿ô¤Î¡ÖÉéÃ´Áý¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÇÀ©¤È¼Ò²ñÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ï¡¢½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÉéÃ´Î¨¤¬¾å¤¬¤ëÎß¿ÊÅª¤Ê¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸øÉ½¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â¤Î¼õµë³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î½êÆÀ¶èÊ¬¤â¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÌÕÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¡×¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢À¤ÂÓ¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬°ìÄê´ð½à¡ÊÃ±¿È¤ÇÇ¯¼ý383Ëü±ß°Ê¾å¡¢É×ÉØÀ¤ÂÓ¤Ç520Ëü±ß°Ê¾å¤Ê¤É¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬1³ä¤Þ¤¿¤Ï2³ä¤«¤é¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÈÆ±¤¸3³ä¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·«²¼¤²¼õµë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÛÌÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤Î´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²È·×¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ø²È·×Ä´ºº¡Ù¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¹âÎð´ü¤Î»Ù½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ°åÎÅ¡¦²ð¸îÈñ¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¤³¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤¬¡Ö1³ä¡Ê¤Þ¤¿¤Ï2³ä¡Ë¤«¤é3³ä¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢Ç¯¶â³Û¤ÎÁý²Ã¤òÍÆ°×¤ËÁê»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Î¾å¸Â³Û¤â¡¢½êÆÀ¶èÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë½êÆÀ¶èÊ¬¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¼ê½Ñ¤äÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â¤â¿ôËü±ßÃ±°Ì¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ê¼è¤ê¡×¤ò·×»»¤¹¤ëºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÀÇ¶â¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¤ß¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö°åÎÅÈñ¤ÎÁýÉéÃ´¡×¤È¡Ö¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡×¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Îæ«¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À·«²¼¤²¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖºÇ¤â¸úÎ¨¤Î°¤¤»ñ»º±¿ÍÑ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ¤ÎÉ½ÌÌÅª¤Ê¿ô»ú¤À¤±¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ»ÆÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£