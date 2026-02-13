フリーアナウンサーの森香澄（30）が12日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。“DMナンパ”された経験について語った。

この日はお笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇と、「相席スタート」の山添寛と共に登場。MCの「南海キャンディーズ」山里亮太が「DMナンパっていうのは森さんある？」と質問し、吉村は「絶対あるよ！著名人から」と言い切った。

山添が「著名人以外の話はなしで」と続けると、森は苦笑しながら「もちろん来ますよ。それこそリアクションとか」とぶっちゃけ。

山里が「どうするの？リアクション来たら」と興味津々で続けると、森は「無視」と明言した。

森が「そんなのには引っかからない」とうなずくと、山添は「DMはあるでしょう？」とさらに深堀り。

森は「共演した方から、“きょうはありがとうございました”とかDMあるじゃないですか。それはナンパとは言わないと思うんですけれども」と前置きした上で、「私が気になるのは、私がこうしてスタジオ出てて、VTRに出てた方から…」DMが来ることがあると暴露した。

山添は「おもろ！」、MCの歌手の鈴木愛理も「リアルだな！」と大興奮。森は「“ありがとうございました”みたいな。“コメントしてくださってうれしかったです”みたいな。これは共演かな？」と首を傾げた。

吉村は「これは違うね！」と断言し、山里は「いいの持ってるねえ」と大笑いした。