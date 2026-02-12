ミスタータイガース掛布雅之氏、阪神“ドラ１”クリーンアップに最大級の期待「ヘタすりゃ100発いく」
“ミスタータイガース”こと掛布雅之氏が、自身のYouTubeチャンネル「掛布雅之の憧球」で動画を公開。阪神タイガースの春季キャンプを取材し、連覇への可能性と注目選手について語った。
掛布氏はまず、現在の阪神タイガースについて「バランスは12球団で一番良い」と高く評価。2億円プレイヤーが10人いるなど高年俸選手が増えたことでキャンプイン前は「地に足がつかず浮き足立つのでは」と懸念していたというが、実際に見た選手たちの姿に「意外にみんな落ち着いていましたね」と安堵の表情を見せた。
その落ち着きの要因として、掛布氏は大山悠輔選手と近本光司選手の存在を挙げる。「彼ら2人があんま目立たないんだけど、すごく落ち着いて」「自分の野球をしっかりやらなければいけない」と、複数年契約を結んだ主軸2人がチームに安定感をもたらしていると分析した。
特に大山選手については、昨年の日本シリーズでの不振に触れ、「あの悔しさっていうのは一生忘れないと思うんだよな」とその心中を察し、黙々と練習に打ち込む姿から今年の活躍を確信。打順については「5番・大山」を藤川新監督に提言したいとし、「佐藤輝明選手の後ろは大山選手しかいない」と断言した。
また、佐藤輝明選手との対談を振り返り、守備に対する意識の変化に驚いたという。佐藤選手は、日米野球で見たメジャーリーガーのプレーを参考に「ボールを前に出て捕る」意識を持つようになった結果、守備のリズムが良くなったと語ったという。掛布氏はこの意識改革が打撃にも好影響を与えると見ている。
さらに、ドラフト1位の同期である森下翔太選手、佐藤輝明選手、大山悠輔選手の3人によるクリーンアップが実現すれば、「佐藤が40本、森下が30本、大山が20本で90発。ヘタすりゃ100発いくんじゃないかな」と、生え抜き大砲トリオによる驚異的な破壊力に期待を寄せた。
最後に掛布氏は、チームの仕上がりに手応えを感じているとし、「連覇する可能性は十分ある。80%くらいあるんじゃないですかね」とコメント。「怖いのは怪我だけ」と、盤石の戦力でシーズンに臨む王者への期待感で締めくくった。
YouTubeの動画内容
