ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪で、前代未聞のメダルインタビューが波紋を広げている。10日、バイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したストゥルラホルム・ラグライ（ノルウェー）が、直後のテレビインタビューで浮気を告白。涙ながらの謝罪から一夜明け、裏切られた恋人は「許すのは難しい」と地元紙にメッセージを寄せている。

見事に銅メダルを獲得したラグライが、まさかの行動に出た。ノルウェー放送局「NRK」のテレビインタビューで突然、「今日見ていないかもしれないけれど、この喜びを分かち合いたい人がいる。6か月前、僕は人生最愛の人、そして世界で最も美しく親切な人に出会った。そして3か月前、僕は人生最大の過ちを犯し、彼女を裏切った」と浮気を告白した。

英紙「デイリー・メール」によると、ラグライは不貞を働いたことを1週間ほど前に恋人に打ち明けたという。「人生で最悪の1週間」だったと語り、涙ながらに「僕の人生には金メダルがあった……彼女のことしか見ていない。これを言うことで何を達成したいのかは分からないが……彼女と分かち合えたらよかったのにと思う」と恋人に訴えかけたという。

まさかの形で浮気を告白し、落ち着きを取り戻すと「チャンスが何度あるかは分からないし、彼女とのような真実の愛に出会えるチャンスは二度とないだろう。しかし、僕はどんなことでもするつもりだ」「僕がどれほど彼女を愛しているか、彼女に気づいいてもらうきっかけになればと願っている」と、恋人に対する深い愛をアピールした。

世界中で話題を呼んだ“公開懺悔”から一夜。デイリー・メールは「レース後のインタビューを利用して、彼女を裏切ったことを公に認めた冬季五輪メダリストの『傷ついた』恋人が反応を示す。そして、それは彼が望んでいたような『ハッピーエンド』ではなかった」と題して、続報を届けた。

記事によると、匿名を希望したラグライの恋人はノルウェー紙「VG」に対し、「全世界の前で愛を告白された後でも、許すのは難しい」と手記を寄せたという。さらに「私はこのような立場に置かれることを選んだわけではありませんし、そうならざるを得なくなって苦痛です。私たちは連絡を取り合っており、これについての私の意見を彼は知っています」と心境を打ち明けた。

続けて、支えてくれた家族や友人に感謝し、「私が誰か知らないのに、私のことを思い、同情してくれた全てのみなさん」にも謝辞を述べたという。VG紙はラグライの声明も入手。「ノルウェーのバイアスロン界にとって喜ばしい日であったにもかかわらず、個人的な話を持ち出したことを深く後悔している。今日の私は本来の自分ではなく、冷静な思考ができていない」と反省しているようだ。



