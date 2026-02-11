アルペンスキー界の絶対女王のミカエラ・シフリン（米国、30）。圧倒的な勝利数を誇る"生きる伝説"でありながら、SNSやポッドキャストを通じて世代や国境を越えた影響力を広げている。

【写真】背中に浮かび上がった、シックスパックのような背中の筋肉。他、ファッション誌のカバーなども

先週、自身の公式TikTokアカウントに投稿した「彫刻のように浮き上がる背中の筋肉」を捉えた動画が話題となり、称賛の声が相次いだ。セクシーでチャーミングなビジュアルと極限まで鍛え上げられた肉体とのギャップに心を掴まれる人が続出し、ネット上では「さすが世界で最もセクシーなスキーヤー！」という声まで上がった。

コロラド州出身のミカエラは、五輪初出場となったソチ五輪で金メダル（回転）を獲得。18歳で新女王となり、一夜にして世界の注目を集めた。ワールドカップで史上初めて前人未到の100勝を達成し、通算勝利数は108となった。

回転、大回転、スーパー大回転、滑降と異なる種目すべてで勝利を積み上げてきた"万能型アスリート"であり、スキー界の伝説インゲマル・ステンマルクからも実力を認められた、まさに"GOAT（史上最高）"と呼ばれるにふさわしい存在だ。海外ジャーナリストが解説する。

「英紙『デイリー・メール』はミラノ・コルティナオリンピック出場選手のうち、年収上位者を挙げましたが、ミカエラは3位にランクイン。1位のアイリーン・グー（中国、22）、2位リンゼイ・ボン（米国、41）に続いて800万ドル（約12億4600万円）となっています。

そんな彼女は、2025年10月にスタートしたポッドキャスト『What’s the Point with Mikaela Shiffrin』では、『勝っても満たされない瞬間がある』『結果よりもプロセスに意味を見出したい』などと語っています。

『VOGUE』の最新インタビューでも、『GOATという言葉は好きじゃない』と断言し、『トレーニングやチームとの日々の仕事、プロセスそのものに価値がある』と述べ、勝利至上主義とは一線を画す姿勢を見せました」

2024年にPTSDを発症…「助けを求めることは弱さではない」

その言葉の背景には、2024年に起きた大けがの影響がある。レース中の激しいクラッシュにより、肉体だけでなく精神にも深い傷を負ったミカエラは、後にPTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症していたと公表。高速で斜面を滑り降りる競技特性上、転倒の記憶がフラッシュバックし、スタート地点に立つだけで強い不安や恐怖に襲われることもあったと明かしている。

専門家によるセラピーを受け、自分の感情を否定せず、受け入れることから回復への一歩を踏み出したという。「助けを求めることは弱さではない」という彼女の言葉は、多くのアスリートやファンの共感を呼んだ。

「この苦しい時期、彼女の精神的な支えとなったのが、婚約者であるノルウェーのトップスキーヤー、アレクサンダー・アーモット・キルデ（33）。自身も大けがを経験したため、恐怖や焦燥を知る当事者として、結果を急がせることなく寄り添い続けたとか。

スキー界きっての理想的カップルとされてきた二人は、このミラノ・コルティナ冬季五輪でも2人そろって金メダルを獲得するだろうと期待されていました。ところが残酷なことに、アレクサンダーはたび重なる負傷により出場を断念。ミカエラの心境にも、少なからず影響を与えているのではないかと、心配する声も出ています」（同前）

そんな彼女だが、いま取材での発言をめぐって炎上騒動にも巻き込まれている。

米メディアの取材で、現在の米国社会をめぐる状況を踏まえて「そんなアメリカを代表することについて、どう思うか」という質問を受けたミカエラは、「世界には、多くの困難、悲劇、暴力が存在している。その一方で、オリンピックでメダル争いをしている自分がいる…… この現実を、どう折り合いをつけるかは容易なことではないのです」とコメント。

開会式で女優のシャーリーズ・セロン（50）が引用したネルソン・マンデラの言葉について触れ、「私は、自分の価値観を代表する存在でいたい」と回答した。続けて「包括性や多様性、優しさ、分かち合う心。粘り強さや勤勉さ、毎日チームとともに全力で向き合うこと。そういった価値観の代表者となりたい」と熱く語っていた。

「この発言が、ネット上で批判を呼んでいます。今のトランプ政権では多様性施策の撤廃を目指して動いています。そうしたなか、彼女の発言は政治的にセンシティブなものでした。

それゆえに『アメリカを代表したくはないということなのか』との指摘のほか、『政治的発言だ』という意見が相次いでいるのです。『曖昧な言葉で逃げなかったことを評価したい』などと彼女を支持する声も上がっているのものの、炎上は収まりそうもありません」（同上）

「オリンピックは回数を重ねても、特別な重みがある」「決して慣れる舞台ではない」といったベテラン選手ならではの発言も注目を集めているミカエラ。称賛と批判、期待と重圧、そのすべてを背負いながら、"世界で最もセクシーなスキーヤー"は4度目となる五輪のスタートゲートに立つ。