¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤Îà¥à¥Í¥¿¥á»ö·ï¤¬ÇÈÌæ¡Ö£³Ç¯Ï¢Â³£±£°£°ÇÔ¥Á¡¼¥à¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î»ÜÀßÆâ¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¼«¿È¤Î¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤Îà½¤ÀµÈÇá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿Á°Æü¤ËÌ¾Á°¤Î¥¹¥Ú¥ë¤¬¡Ö£Í£õ£î£å£ô£á£ë£é¡¡£Í£õ£ò£á£ë£á£í£é¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£Í£õ£î£å£ô£á£ë£á¡¡£Í£õ£ò£á£ë£á£í£é¡×¤ÈÀµ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥à¥Í¥¿¥¡×¤ËÂ¼¾å¤â³¨Ê¸»ú¤Ç¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÃ±¤Ê¤ë¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢·ÀÌó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¥·¥«¥´¤ÏÊ¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤¿¡£²áµî£³¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤¤¥ß¥¹¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤¬¿¿·õ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡££²£°£²£³Ç¯¤Ë£±£°£±ÇÔ¡¢£²£´Ç¯¤Ë£±£²£±ÇÔ¡¢£²£µÇ¯¤Ë£±£°£²ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê¸·¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³£±£°£°ÇÔ¤Î¿¼¹ï»öÂÖ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤¬»ê¾åÌ¿Îá¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»È¼Ô¤¬Â¼¾å¤Î¤Ï¤º¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡Ö¥à¥Í¥¿¥¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤¬¤¿¤Á¤Þ¤Á¿¼¤¤¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Î¼ºÂÖ¤Î¸å¡¢¤³¤Î¥ß¥¹¤ò²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¤À¤ÈÂª¤¨¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥«¥´¤ÏÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¸·¤·¤¤Åß¤ÎÅ·¸õ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¤¥éÎ©¤Á¤ò¤µ¤é¤ËÁýÉý¤µ¤»¤ë¡£Åà¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤È¤º¤µ¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÈãÈ½¤ÎÇÈ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉÔ¼êºÝ¤À¤ÈµêÃÆ¤·¤¿¡£