¿²¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ø2É¤¤ÎÇ¡Ù¢ª¤Þ¤ë¤Ç¤ªÃý¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤½Ö´Ö¡Ù¤Ë£±Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¡×
¿²¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë2É¤¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤Ï1Ëü4000·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¸«¼é¤êÂâ¡ªbaby¤Á¤ã¤ó¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¹¤ä¤¹¤äÌ²¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆÃÍ¤ÎÆ÷¤¤¤È¤«¤âÉÔ»×µÄ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤¦¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÓÌ¤¤¤Ç¤ë¡×¡Ö¤Ò¤½¤Ò¤½¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤ë¥Ë¥ã¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¿²¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ø2É¤¤ÎÇ¡Ù¢ª¤Þ¤ë¤Ç¤ªÃý¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤½Ö´Ö¡Ù¡Û
2É¤¤ÎÇ¤Ë¤è¤ëÍê¤â¤·¤¤¸«¼é¤ê
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@stone3104¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¼é¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Ç¤Î¡Ö¤Ê¤®¡×¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö¤á¤¤¡×¤Á¤ã¤ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¥Ù¥Óー¥Ù¥Ã¥É¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ß¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤ò¸þ¤¯»Ñ¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¿²¤Æ¤ë¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÍê¤â¤·¤¤¥Ë¥ã¥ë¥½¥Ã¥¯¤Î¡Ö¼é¤ê¥µ¥Ýー¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Åö½é¡¢3É¤¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¯ー¥ë¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Åº¤¤¿²¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
Ìþ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¥Ë¥ã¥ë¥½¥Ã¥¯¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¤¿Threads¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤³¸«¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤ó¤¯¤é¤¤Á´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡ªÏÂ¤ß¤Þ¤¹¡ª¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@stone3104¡×¤Ç¤Ï¡¢3É¤¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@stone3104¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§tonakai
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£