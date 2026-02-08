IS:SUE・RIN（会田凛）、活動再開を発表 4人体制でのパフォーマンス配信ライブも決定
【モデルプレス＝2026/02/08】LAPONE GIRLSは、静養のため2024年10月から活動を休止していたIS:SUE（イッシュ）の最年少メンバーであるRIN（会田凛）が、自身の20歳の誕生日である2月8日より活動を再開することを発表。あわせて、メンバー4人の新たなビジュアルも公開された。
【写真】日プ女子出身グループ、最新ビジュアル
RINの活動再開にあわせ、IS:SUE公式YouTubeチャンネルにて、2月12日の19時30分から、フルメンバーによるパフォーマンスを含むスペシャル生配信「IS:SUE Special YouTube Live Show」の実施も発表された。さらに、2月8日19時からは、4人フルメンバーでのIS:SUE OFFICIAL FANCLUB会員限定の生配信を予定。メンバーからのメッセージをリアルタイムで受け取ることができる。
デビュー以来、着実に一歩ずつ実力を磨きながら、ファンとの絆を大切に重ねてきたIS:SUE。RIN、NANO（釼持菜乃）、YUUKI（田中優希）、RINO（坂口梨乃）の4人での再始動に加え、RINの誕生日にサプライズ発表という最高の形での復帰となる中、先月発表された、自身最大キャパの東京・東京ガーデンシアターでの追加単独公演（5月24日開催）『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』も開催される。“自分が自分らしくあること” を提示し続けてきたIS:SUEがこれからどのような景色を見せてくれるのか。（modelpress編集部）
2026年2月12日（木）19：30〜
※当日の状況により配信時間が変動する場合あり
東京・東京ガーデンシアター
2026年5月24日（日） 開場17：00 ／ 開演18：00
【Not Sponsored 記事】
