「お前はダメなんだ」夫のたった一言が許せない…単なる“言い過ぎ”と“モラハラ”の境界線とは？

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネル「岡野あつこチャンネル」で「長年の関係の中の一言が、なぜ心を壊してしまうのか」と題した動画を公開。長年連れ添った夫の何気ない一言が、なぜ妻の心を深く傷つけるのか、その背景にある心理と「モラルハラスメント（モラハラ）」との関係について解説した。



岡野氏はまず、「結婚生活が長くなればなるほど、夫の言葉は軽くなる一方で、妻の心への影響は重く重くなっていく」と指摘する。その一言は単なる言葉ではなく、これまでの人生そのものを否定されたように感じるためだという。



特に長年の信頼関係があるからこそ、言葉の破壊力は増す。若い頃に言われるきつい言葉と、熟年期に言われる言葉では全く意味が違うと岡野氏は語る。長年連れ添った夫は、妻の弱いところも頑張ってきた過去も全て知っている存在だ。その相手から「お前はダメなんだ」「誰のおかげで生活できると思ってるんだ」といった言葉を投げかけられると、人格そのものを否定されたように感じてしまうのだ。



また、岡野氏は「モラハラの特徴は、正しさの問題ではない」と断言する。モラハラの言葉は事実を指摘しているのではなく、相手を支配し、コントロールすることが目的だからだ。「そんなこともできないのか」といった言葉で相手の自信を削り、反論できない立場に追い込む。これが長年続くと、妻は「自分が悪いのかもしれない」と思い込まされてしまうという。



さらに、年齢を重ねた女性は仕事や収入、親の介護といった現実的な問題から「今さら別れるわけにはいかない」と感じ、逃げ場がない状況に陥りやすい。その結果、怒りも悲しみも飲み込んで我慢し、心がすり減っていく。



岡野氏は、「夫の言葉に深く傷つくのは、あなたが弱いからでも神経質だからでもないんです」と強調する。それは「それだけ真剣に家庭を守って夫婦関係を大切にしてきた証拠」であり、傷つく感性があること自体が健全なのだという。本当に危険なのは、何も感じなくなってしまうことだとし、自分を守ることの大切さを訴えかけた。