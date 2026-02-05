お笑いコンビ「よゐこ」の有野晋哉（53）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。コンビについて語った。

MCの「ハライチ」澤部佑から「濱口さんが松竹辞められたときに、解散は全く考えなかったんですか？」と質問が。「解散の可能性は無いんじゃないかな。“『よゐこ』では活動したいね”って言われてたから」と振り返った。

「『よゐこ』のリーダーは濱口優なので。20代のころにラジオでリスナーから投票もらって12対4で負けました」と回顧。澤部に「ネタとかは当時2人で作ってた？」と振られると「そう、今も。作家の鈴木おさむと3人で作ってた」と明かした。

タレント・島崎和歌子から「心配とかしなかったの？濱口くん心配じゃない」と聞かれると「心配だね」とぶっちゃけ。「発表も12月31日に発表しようって言ってたのに、その1週間前に勝手にインスタであげちゃう…タイマー管理で31日にあがるようにできるって、それをやろうとしたらそのままドンってした」と説明し「『なすなか』とYouTubeやってる生配信中にその文を作ってて、そのままドンしたみたいです」と苦笑いで振り返っていた。