2月3日放送のNHK夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』第18話で、女優の北香那が見せた“怪演”が話題となっている。

ラーメンとバレエが絡み合う、「女同士の友情取り戻し」ストーリーで、北が演じているのは、突然、親友から絶交された主人公・佳里奈。

札幌の自宅に帰った佳里奈は、親友の優美（天野はな）と高校時代に行ったラーメン屋に。するとそこにいたのは、ふたりがバレエを習っていた恩師の烏田（床嶋佳子）だった。優美が烏田から“ラーメンの呪い”の話を聞いて以来、一切ラーメンを食べなくなったというと、烏田の口から「その話は冗談だった」という衝撃の事実が…。

モヤモヤした佳里奈は居酒屋へ向かい、ひとりで飲んでいると、隣の客に話しかけられ、いつの間にか店中が「ソーラン節」で大盛り上がり。ベロベロに酔った佳里奈は、「ドッコイショ！ドッコイショ！」の掛け声に合わせ、全力の踊りを披露しーーという話が展開した。

このキレッキレの「ソーラン節」は反響を呼び、Xには

《北香那ちゃんのソーラン節、腹よじれるくらい爆笑してるんだけど誰か助けて》

などの声があふれる事態となった。

「『替え玉ブラヴォー！』はちょっとブラックなコメディで、北さん演じる佳里奈の暴走っぷりが話題となっています。

28歳の北さんは、13歳で俳優デビュー。2017年のドラマ『バイプレイヤーズ』（テレビ東京系）で、中国人のジャスミン役に抜擢され注目を集め、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』『どうする家康』などに出演。そして現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に県知事の娘・リヨ役で登場すると、大きな話題となりました。

どんな役柄にもなりきってしまう“憑依型俳優”といわれているだけに、今回のような振り切った役柄はぴったり。筋金入りのお笑いマニアであり、コメディのセンスも抜群です。今作でコメディエンヌとしての才能を一気に開花させたといえるでしょう」（芸能記者）

そんな北はテレビ朝日系のドラマ『再会〜Silent Truth〜』に、竹内涼真演じる主人公・淳一の恋人・博美役でレギュラー出演している。2月3日は21時から『再会』第4話が放送され、淳一と博美が出会ったときのエピソードが明かされた。そして、22時45分からは『替え玉ブラヴォー！』の放送。『再会』ではコメディ要素ゼロのシリアスな役だが、それから1時間後には全力の「ソーラン節」を踊った北。その落差に、Xでは

《北香那渾身のソーラン節w この方先ほど『再会』に出てた方と同一人物なのかなw》

と豹変ぶりを指摘する声も見られた。

大好評の『替え玉ブラヴォー！』は2月5日が最終話。SNSでは早くも「ロス」との言葉もみられるが、どのように決着するか見ものだ。