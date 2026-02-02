モデルでプロ雀士の岡田紗佳さんは2月1日、自身のInstagramを更新。美脚を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：岡田紗佳さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルでプロ雀士の岡田紗佳さんは2月1日、自身のInstagramを更新。太ももが際立つ姿を披露しました。

【写真】岡田紗佳の美しい太もも

「とてもお綺麗です！！」

岡田さんは「4月始まり卓上カレンダー　3/7(土)発売開始」とつづり、1枚の写真を載せています。タンクトップのような透け感のある衣装とビーズネックレスを着用した姿です。卓上カレンダーに使用される写真のよう。美しい太ももがあらわになっており、抜群のスタイルが際立っています。

コメントでは「綺麗すぎる最高」「とてもお綺麗です！！」「いつも綺麗！大好き」「胸元にシャンデリアついとる」「私が今まで見た中で最も美しい女性」「スタイルが良いし、かわいい」「こんな色っぽい、艶っぽい写真、反則やん！」「雀士とは思えん…」と、絶賛の声が集まりました。

「私の初めての」

1月31日にも「私の初めての4月始まり卓上カレンダーが3月7日(土)に発売致します」とカレンダーの告知をしていた岡田さん。美しいスタイルの写真も載せているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)