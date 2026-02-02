「雀士とは思えん…」岡田紗佳、美太もも際立つ姿に反響「こんな色っぽい、艶っぽい写真、反則やん！」
モデルでプロ雀士の岡田紗佳さんは2月1日、自身のInstagramを更新。太ももが際立つ姿を披露しました。
【写真】岡田紗佳の美しい太もも
「とてもお綺麗です！！」岡田さんは「4月始まり卓上カレンダー 3/7(土)発売開始」とつづり、1枚の写真を載せています。タンクトップのような透け感のある衣装とビーズネックレスを着用した姿です。卓上カレンダーに使用される写真のよう。美しい太ももがあらわになっており、抜群のスタイルが際立っています。
コメントでは「綺麗すぎる最高」「とてもお綺麗です！！」「いつも綺麗！大好き」「胸元にシャンデリアついとる」「私が今まで見た中で最も美しい女性」「スタイルが良いし、かわいい」「こんな色っぽい、艶っぽい写真、反則やん！」「雀士とは思えん…」と、絶賛の声が集まりました。
「私の初めての」1月31日にも「私の初めての4月始まり卓上カレンダーが3月7日(土)に発売致します」とカレンダーの告知をしていた岡田さん。美しいスタイルの写真も載せているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
