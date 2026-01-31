見た目がかわいいと思う「滋賀県のお土産」ランキング！ 2位「ひこどら」を抑えた1位は？【2026年調査】
キリッと引き締まった冬晴れの下、日々の騒がしさをリセットして、心ときめくかわいいお土産を手に取ってみませんか。今回は圧倒的な愛らしさと共に、地域の魅力とこだわりが詰まったお土産をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「滋賀県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「この可愛さには抗うことができない」（40代女性／静岡県）、「ひこにゃんの焼き印がかわいいどら焼きで、彦根のお土産だとわかりやすいから」（30代女性／石川県）、「滋賀といえばひこにゃんですが、その焼印が入ったどら焼きは安定の可愛さです」（40代男性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「バームクーヘンの周りに砂糖がかかっているのがかわいく、また、箱のがらもシンプルかつアンティークでかわいいからです」（20代女性／奈良県）、「ハリエのバームクーヘンはもらったら嬉しい。パッケージも品があってオシャレ」（40代女性／富山県）、「有名で絶対買います。箱のデザインがいろいろあって、かわいいものばかりです」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：ひこどら（どら焼き虎てつ）／46票2位にランクインしたのは、「ひこどら」です。彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」の判が押された愛らしいどら焼きで、厳選された北海道産小豆とはちみつを使用したふわふわの生地が特徴です。その癒やされるビジュアルが多くの支持を集めました。
1位：バームクーヘン（クラブハリエ）／70票1位は、クラブハリエの「バームクーヘン」でした。クラブハリエは近江八幡市に拠点を置く老舗・たねやから生まれた洋菓子ブランド。職人の手で焼き上げられた層は美しく、ふんわり・しっとりとした食感が絶品。伝統的な市松模様のほか、イベントや季節ごとに変わる限定パッケージはコレクターがいるほど人気です。
