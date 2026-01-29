¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡ª¡© Æ²°ÂÎ§¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¡È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Éµ¯ÍÑ¡ÖµÕ¤Ê¤ó¡©¡× ¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¢ª¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤¹¤®¤ë¤Ê¡×
¡ÚUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È 0¡Ý2 ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î29Æü¡¿¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ²°ÂÎ§¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óµ¯ÍÑ
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤º¸WB¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖµÕ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö1·î29Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè8Àá¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ÏÂè7Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¬ÂçÈ¾¤ÎÆ²°Â¤â¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½ÐÈÖ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï47Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢0¡¼1¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ç·Þ¤¨¤¿72Ê¬¤Ë3ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¡£Æ²°Â¤Ïº¸WB¤äº¸SB¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤¤¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÈÆ±¤¸º¸WB¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ÏSNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ²°Âº¸¡Ä¡Ä¡©¡×¡ÖµÕ¤Ê¤ó¡©¡×¡Öº¸¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÆ²°Âº¸WG¤È¤«²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇµÕ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤ó¤À¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬Æ²°Â¤òº¸¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿°Õ¿Þ¤ÏÀï½ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à´ÉÍý¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËCLÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½µËö¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ËÈ÷¤¨¤ëÊý¤¬Í¥Àè½ç°Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
º£Åß¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤È·ÀÌó¤·¤¿¾®¿ù·¼ÂÀ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤òËÜ¿¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤¬¡¢UEFA¤Î¥³¥ó¥Ú¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ÏÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤òÅÐÏ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬2¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿WOWSPO¡¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë