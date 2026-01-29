当時を思い出す懐かしのふろくたちがミニフィギュアで登場！ 「学研 科学と学習 なつかしのふろくたち ミニチュアコレクション2」5月発売
【学研 科学と学習 なつかしのふろくたち ミニチュアコレクション2】 5月 発売予定 価格：1個770円
スタジオソータは、ミニチュアフィギュア「学研 科学と学習 なつかしのふろくたち ミニチュアコレクション2」を5月に発売する。価格は1個770円。
本製品は、学研より発行されていたふろく付き学年誌「1～6年の科学」から、当時を思い出す懐かしのふろくたちを、手のひらサイズのミニフィギュアで表現したもの。
細部までこだわった再現度は第一弾から大好評で、第二弾も手に取るたび懐かしい気持ちがよみがえる、ワクワクがつまったボックストイとなっている。
ラインアップは全4種類。1972年ごろに登場した科学と学習の懐かしい付録が収録されており、「カラーかげ絵ツリー」や「陸上じっけんヨット」は実際に遊べるほか、ボックストイでのみ、全種に雑誌表紙を使用したミニノートが付属する。
またスタジオソータの通販サイト「STUDIO SO-TA STORE」で1BOX（4個入り）を購入すると、購入特典として「ミニ顔出しアクリルキーチェーン」が付属する。
「学研 科学と学習 なつかしのふろくたち ミニチュアコレクション2」
【ラインナップ】おばけえび水族館 ブラキオサウルス カラーかげ絵ツリー 陸上じっけんヨット
おばけえび水族館
ブラキオサウルス
カラーかげ絵ツリー
陸上じっけんヨット
STUDIO SO-TA STORE購入特典「ミニ顔出しアクリルキーチェーン」
🆕✏️✨2026年5月発売商品✨📓🆕- スタジオソータ【公式】 (@SOTA170317) January 28, 2026
📣大好評ご予約受付中！
「学研 科学と学習 なつかしのふろくたち
ミニチュアコレクション2」
大好評だった第一弾に続き早くも第二弾が登場！
スタジオソータオンラインストアの購入特典はミニ顔出しアクリルキーチェーン
あの頃の懐かしさが一気によみがえる！#学研… pic.twitter.com/KLxagNG0Tx
(C)Gakken