【学研 科学と学習 なつかしのふろくたち ミニチュアコレクション2】 5月 発売予定 価格：1個770円

スタジオソータは、ミニチュアフィギュア「学研 科学と学習 なつかしのふろくたち ミニチュアコレクション2」を5月に発売する。価格は1個770円。

本製品は、学研より発行されていたふろく付き学年誌「1～6年の科学」から、当時を思い出す懐かしのふろくたちを、手のひらサイズのミニフィギュアで表現したもの。

細部までこだわった再現度は第一弾から大好評で、第二弾も手に取るたび懐かしい気持ちがよみがえる、ワクワクがつまったボックストイとなっている。

ラインアップは全4種類。1972年ごろに登場した科学と学習の懐かしい付録が収録されており、「カラーかげ絵ツリー」や「陸上じっけんヨット」は実際に遊べるほか、ボックストイでのみ、全種に雑誌表紙を使用したミニノートが付属する。

またスタジオソータの通販サイト「STUDIO SO-TA STORE」で1BOX（4個入り）を購入すると、購入特典として「ミニ顔出しアクリルキーチェーン」が付属する。

「学研 科学と学習 なつかしのふろくたち ミニチュアコレクション2」

【ラインナップ】

おばけえび水族館 ブラキオサウルス カラーかげ絵ツリー 陸上じっけんヨット

おばけえび水族館

ブラキオサウルス

カラーかげ絵ツリー

陸上じっけんヨット

STUDIO SO-TA STORE購入特典「ミニ顔出しアクリルキーチェーン」

(C)Gakken