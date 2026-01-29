第51回衆議院選挙が公示される前夜の1月26日、国民民主党の公認を受けて大阪7区から出馬する予定だった今井優里氏（25）が立候補を突如辞退したことがわかった。国民民主党が公式X（旧Twitter）アカウントで〈一身上の都合により辞退したい旨、連絡がございました〉と報告した。

【写真を見る】〈可愛すぎる新入生美女〉としても話題に 今井氏の京大卒業時の艶やかな袴姿、清潔感のある白ワンピース姿

また、今井氏も自身のXを更新して、〈皆様のご期待、お時間など、無駄にすることになり大変申し訳ございません〉と謝罪。〈立候補をすることで、業務関係者に迷惑がかかってしまう恐れがあることが判明し、立候補を取りやめることにいたしました〉と説明した。

今井氏は大阪府出身。京都大学の医学部出身で、モデルとしても活動しており、立候補を表明した時点から、ネット上を中心に"才色兼備"と大きな注目が集まっていたが、まさかの"ドタキャン"という結果に終わった。

電撃辞退の詳しい経緯は明かされていないが、一体何があったのか。全国紙の政治部記者が語る。

「出馬にあたり、芸能活動に関連して何か問題が発生したようです。今井氏と共演歴のある実業家の堀江貴文氏は、〈本人言いにくいと思うんで私が聞いたこといいますけど〉と前置きした上で、出演CMをめぐり違約金が発生しかねない事態になったようだとしていましたが……。国民民主党の関係者と本人がよく確認していなかったのでしょうか」

今井氏は、学生時代から好奇心旺盛な"行動派"だったようだ。彼女を知る人物の証言。

「今井さんは、京大医学部の中でも人間健康科学科の出身です。人間健康科学科は、京大の理系学部の中では難易度的に狙い目とされ、卒業生は必ずしも医療職に就くとは限りません。そんな多彩な進路に魅力を感じる学生も多いようです。

今井さんも大学生時代から興味の幅が広く、特にビジネスへの関心が高かった。実際、京大を卒業した後は、フィットネス事業を手がける企業で働きながら、自分でもビジネスをしていました。

学生と企業の交流を目的としたカフェでバイトしていて、いわゆる"意識高い系"の学生だった。モテ系のファッションに身を包み、モデルの活動もして、とにかく行動力がありました」

今井氏は京大入学時、〈可愛すぎる新入生美女〉としてメディアの取材を受けており、そのなかで、〈「やる？」と誘われたことに対しては全部やりたいと思っています！〉と話していた。また、ビジネスパーソン向けのSNSのプロフィールには、〈直感を信じる！〉と記載されている。

持ち前の行動力があだとなり、公示直前のドタバタ劇へとつながってしまったのか。