Ｊリーグとユニクロがパートナーシップ契約締結…ユニクロ初のレフェリーウェア提供とＪオールスターの選手ユニ制作
Ｊリーグは２８日、ユニクロと明治安田Ｊリーグ百年構想リーグオフィシャルエクイップメントパートナー契約、およびＪリーグオールスターＤＡＺＡカップオフィシャルユニホームパートナー契約を締結したことを発表した。
明治安田Ｊリーグ百年構想リーグにおいて、ユニクロがＪリーグ公式戦で着用するレフェリーウェアを提供。また、６月に１７年ぶりに開催されるＪリーグオールスターＤＡＺＡカップでは、出場選手が着用するユニホームの制作を行うほか、レプリカウェアの販売も予定している。
さらにパートナーシップの一環として、ユニクロが展開するオリジナルのＴシャツやトートバッグを簡単に作れるサービス「ＵＴｍｅ！」において、２月６日からＪリーグ全６０クラブのエンブレムやマスコットを使用したスタンプが新たに登場する。
Ｊリーグの野々村チェアマン「このたび、ユニクロとＪリーグが新たな包括的パートナーシップを結べたことを大変うれしく思います。日本を代表するグローバル企業であるユニクロと、シーズン移行をはじめとした改革に取り組み世界水準のリーグを目指すＪリーグがパートナーシップを結ぶことで、２０２６年の特別なシーズンにおいて、日本サッカーの価値をともに高めていけると考えています。明治安田Ｊリーグ百年構想リーグでのレフェリーウェアの提供や１７年ぶりに開催する“ＪリーグオールスターＤＡＺＡカップ”のユニフォーム、全６０クラブのＵＴｍｅ！を通じたユニークな取り組みは、ピッチ内外で日本のサッカーを支え、楽しむ人の輪を更に広げていく大きな挑戦となります」とコメントした。
また、ファーストリテイリング取締役グループ上席執行役員の柳井康治も「Ｊリーグと新たなパートナーシップを締結できたことを、大変光栄に思います。ユニクロは２００３年から『ＪＦＡユニクロサッカーキッズ」を特別協賛し、国内外でサッカーを通じた社会貢献に取り組んできました。サッカーには、人々をつなぐチカラがあると実感しています。今回のレフェリーウェアや６０クラブとのＵＴｍｅ！、そしてＪリーグオールスターユニフォーム、ユニクロのＬｉｆｅｗｅａｒを通じた取り組みが、Ｊリーグはもちろん、日本サッカー界全体のさらなる盛り上がりにつながると確信しています」と合わせてコメントした。