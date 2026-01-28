ダイアン津田「これ放送事故ならん？」アイデア料理対決でアクシデント発生!?　M!LKのトースターから煙が…

1月27日（火）の『深夜のダイアン』では、「ごはんですよ！」のさまざまな食べ方をプレゼンする企画「ごはんですよ！食べ方選手権」後編が放送された。

趣向を凝らしたアレンジ料理の数々が紹介されるなか、ちょっとしたアクシデントも…？

【映像】「めっちゃ美味しい…」エルフ荒川がしみじみつぶやいたユースケ流アレンジ料理

ダイアン・津田篤宏＆ユースケに加え、マユリカ・阪本＆中谷、エルフ・荒川、M!LK・塩粼太智＆曽野舜太が参加した企画の後編。

今回はユースケ、マユリカ、M!LK・塩粼がアイデアレシピを披露した。

ご飯や麺類など主食としてのレシピが続いたなか、マユリカ・中谷は「ごはんですよ！」を使ったおつまみを紹介する。

「家に人が遊びに来たときに、“こんなん焼いたけど食べる？”と出せる、手間のかからない簡単な一品」と自信を見せる中谷。その内容は、しいたけにたっぷりの「ごはんですよ！」を塗り、バターをのせてトースターで焼くというものだった。

しかしここでアクシデントが発生。中谷の指示に従い各々トースターで焼き始めた一同だったが、M!LKのトースターから煙が出始める。

「煙出てる！」「焦げてるわ」とスタジオは一時騒然となった。

M!LKのトースターを囲むように集まる出演者たち。中谷は右往左往し、津田は「どうすんねん」「放送事故ならん？」と不安げな声を上げた。

そのあとダイアンのトースターからも煙が出てくるが、大丈夫なのか？ だが焼き上がったしいたけを見て、皆「めっちゃいい感じ」「めっちゃ美味しそう」と期待の言葉を口にしていた。