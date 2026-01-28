【押入れの人】「timelesz篠塚大輝」が声優降板して歓喜…ドラえもんファンが「男性アイドル」の声優起用を歓迎できないワケ

timeleszの篠塚大輝が「降板」が波紋

2026年2月27日（金）より公開される、映画ドラえもん第45作「新・のび太の海底鬼岩城」。シリーズ第4作の「のび太の海底鬼岩城」のリメイク映画に出演する「ゲスト声優」をめぐって物議を醸している。

本作のゲスト声優はサッカー選手の長友佑都さんの妻でタレントの平愛梨さんと、お笑いコンビアルコ＆ピースの平子祐希さん、酒井健太さんの3人だ。しかし、実はこのほかにも、ゲスト声優としてキャスティングされていた人物がいたという。

本来キャスティングされていたのは、人気男性アイドルグループ「timelesz」の篠塚大輝さん。一部報道によれば、朝の生放送番組での言動が炎上し、その影響で降板に至ったとされている。この報道を受け、SNSでは「アイドルなんか起用するな」「好感度が必要だから降板は仕方ない」「自業自得だ」などの批判的な意見を中心に炎上している。

筆者は25年以上ドラえもんを見続けてきたれっきとしたオタクだが、同じようなコアなファンの立場から率直に言えば、篠塚さんが降板になったと知って「ホッとした」というのが正直なところだろう。どうしてこんな感情を抱いてしまうのか。アイドルや俳優が起用される背景や、近年のドラえもん映画のゲスト声優に呼ばれた男性アイドルとそれに伴う問題について整理する。

ドラえもん映画のゲスト声優は主に3種類

「新・のび太の海底鬼岩城」は、夏休みにキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちが「海底キャンプ」に向かい、海の中で大冒険を繰り広げる物語だ。ロボットと人間との関わりや、独自に進化してきた海底人たちとの関わりが壮大に描かれる。そして、冒険の中で海底人が残した“負の遺産”である「ポセイドン」の暴走に巻き込まれていく──というストーリーだ。

AIが台頭する現代において示唆に富むシーンもあり、旧作を視聴済みのファンから言わせると「見るべき映画」なので、機会があればぜひ劇場に足を運んでみてほしい。

さて、そんな本作は、リメイクに43年もの年月がかかった。その事実からわかる通り、かなり肝入りの映画と考えられる。

にもかかわらず、ゲスト声優が平愛梨さんとアルコ＆ピースの2人だけなのは、あくまで筆者の主観だが、近年作と比べると世間的な盛り上がりはやや控えめに映っていた。

というのも、近年のドラえもん映画では、人気俳優やアイドルのゲスト声優・子育て世代向けのゲスト声優・芸人ゲスト声優の3種類のゲストを起用し、ヒットを狙ってきた傾向があるからだ。

例えば、2025年3月公開の「のび太の絵世界物語」では、メインゲスト声優は人気俳優の鈴鹿央士さんだった。子育て世代向けのゲスト声優は、藤本美貴さんで、芸人ゲストはサンドウィッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんだ。

ドラえもんファンの筆者としては、新・海底鬼岩城に、鈴鹿さんポジションのメインゲストがいないことが気になっていたため、今回の「降板」には納得だった。

なぜアニメ映画にゲスト声優を起用するのか

そもそも、アニメ映画の声優に「俳優やアイドルなどを起用しないでほしい」という意見も多い。俳優としての演技がどれほど素晴らしくても、アニメキャラクターの声・演技には合わないというケースは少なくない。作品を愛するファンにとって、ゲスト声優の存在が作品全体のノイズになってしまっては元も子もないと感じるのも無理はないだろう。

とはいえ、アニメの制作サイドだって、作品を台無しにされたいと思ってキャスティングすることはないはずだ。しかし、こうした悲劇が減る気配はないのはなぜか--。そこにはいわゆる「大人の事情」がある。

アニメ映画ではもちろん、劇場に足を運んでもらうことが重要だ。ゲスト声優を起用すると、既存ファンだけでなくゲスト声優のファンも来てくれる。さらに、そのゲスト声優が起用されたという話題を各種メディアが報道することで、作品と未来の視聴者との「接点」が増えるのだ。この報道により、たくさんの人へ情報が拡散され、作品の認知拡大に一役を買ってくれるという仕組みになっている。

だからこそ、アニメ映画のゲスト声優は、好感度の高さだけでなく、話題性も必要となる。そうなると、話題になりやすく、より多くの人への認知拡大を担える人気俳優やアイドルが起用されるのも納得できるのではないだろうか。

俳優・アイドルをキャスティングしたアニメ映画といえば、スタジオジブリ作品が思い浮かぶ。そのスタジオジブリによると、もともと東映の劇場長編アニメーションの声を演じていたのは俳優だったという。

時代の移り変わりと共に作画枚数が限られたテレビアニメが盛んになったことで、「声優」という職業が確立し一般的となっていく。絵の動きが少ない分を声で補って作品の面白さを表現するため、オーバーでわかりやすい声優ならではの演技が評価されるようになった。

一方、スタジオジブリ作品はテレビアニメではなく、「劇場アニメーション」作品である。一般的なテレビアニメと比較すると作画枚数が圧倒的に多く、キャラクターの繊細な動きや表情を盛り込んでいる。アニメーション映画とはいえ作品としては実写に近いため、逆にプロの声優では違和感を覚えてしまう。そのため、リアリティのある演技を得意とする俳優を中心としたキャスティングがおこなわれるという背景があるのだ。

前述したように、作品の認知拡大に繋がることもあって、ジブリの影響で「劇場アニメーション」の声優には俳優も起用するというのが一般的になった。しかしそれが、また別の問題を引き起こしているのだ。

後編『グッズ買い占め、チケット高額転売…ドラえもん映画で「男性アイドルの声優起用」が招いた荒らし行為』に続く。

【つづきを読む】グッズ買い占め、チケット高額転売…ドラえもん映画で「男性アイドルの声優起用」が招いた荒らし行為