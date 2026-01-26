¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡Û²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¡©»Ë¼Â¤ÇÄÉ¤¦Æ£µÈÏº¡¦¾®°ìÏº¤Î¡ÈÎ¢¤ÎÆ¯¤¡É¤Î¿¿Áê
1·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÂè4²ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡×¡£
¤³¤Î¹çÀï¤Ï¡¢Àï¹ñÂçÌ¾¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê±é¡§¾®·ª½Ü¡Ë¤ÎÌ¾¤ò°ìµ¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÎò»ËÅªÂç»ö·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£¤¿¤À¤Î±ÑÍºëý¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÉÁ¼Ì¤È¤Ï¾¯¤·»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»Ë¼Â¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Æ£µÈÏº¡Ê±é¡§ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È¾®°ìÏº¡Ê±é¡§ÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤¬¼ÂºÝ¤Î¡Ö²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡×¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¹ÖÃÌ¿§¤Î¶¯¤¤°ïÏÃ¡Ø³¨ËÜÂÀ¹Þµ¡Ù¤È¡¢¿¿µ¶¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë»ËÎÁ¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Ò¤â²ò¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø³¨ËÜÂÀ¹Þµ¡Ù¤Î²³¶¹´Ö¤Ç¤Î°ïÏÃ¤ÏËÜÅö¤«¡©
¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡Ø³¨ËÜÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤°ïÏÃ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡×¤ÎÁ°Ìë¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¿®Ä¹¤Îµö¤·¤òÆÀ¤Æ¡¢¶á¹¾¤ÎÏ»³Ñ²È¤Ë±ç·³¤òÍê¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÈà¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢Ï»³Ñ²È¤Î³»¤ä´ú»ØÊª¤ò¼Ú¤ê¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤òÌîÉð»Î¤¿¤Á¤ËÃå¤»¤ÆÀï¾ì¤òÁö¤ê²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÏ»³Ñ²È¤ÎÂç·³¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
µ©Âå¤Î¿Í¤¿¤é¤·¤È¤¤¤ï¤ì¤ë½¨µÈ¡ÊÆ£µÈÏº¡Ë¡£NHK¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ø³¨ËÜÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ï¹ÖÃÌ¿§¤Î¶¯¤¤Êª¸ì¤Ç¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÁÏºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ïÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»Ë¼Â¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢ºî¼Ô¤ÎÁÛÁü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¸«¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö½¨µÈ¡ÊÆ£µÈÏº¡Ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æ£µÈÏº¤¬¸Î¶¿¡¦ÃæÂ¼¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤«¤é¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÆæ¤Î»þÂå¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ£µÈÏº¤Î¡ÈÆæ¤Î»þÂå¡É¤òÃµ¤ë¡£º£Àî²È¤Î¾ðÊó¤ËÄÌ¤¸¤¿ÍýÍ³
Æ£µÈÏº¤Ï¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤ë°ÊÁ°¡¢º£Àî»á¤Î²È¿Ã¤À¤Ã¤¿ÈÓÈø»á¤ÎÇÛ²¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢Æ¬ÂË»û¾ë¼ç¡¦¾¾²¼Ç·¹Ë¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ·¹Ë¤«¤é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾¾²¼²È¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡¢¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½¨µÈ¡ÊÆ£µÈÏº¡Ë¤Ï½Ù²Ï¤ä»°²Ï¤Î»ö¾ð¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤Ï»ËÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤¬É¬¤º¤·¤â¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¸åÀ¤¤ÎÁÏºî¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤¬É¾²Á¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ£µÈÏº¤¬¾¾²¼²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤½¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÇÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤¬º£Àî²È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¾²¼²È¤òÂà½Ð¤·¤Æ¤«¤éÀ¸¶ð²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÀâ¤â¤¢¤ë¡£NHK¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î½ñÊª¤Ï¡¢¿®Ä¹¤¬ºÇ¤âÃþ°¦¤·¤¿Â¦¼¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃäÃË¡¦¿®Ãé¤È¼¡ÃË¡¦¿®Íº¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¸¶ð²È½¡½÷¡¦µÈÇµ¡Ê¤¤Ä¤Î¡Ë¤Î¿ÆÂ²¤Ë¤¢¤¿¤ëÁ°Ìî²È¤Î²ÈÉè¤È¤¤¤¦À³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¾¾²¼²È¤ò¼¤á¤¿¤¢¤È¡¢¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢µÈÇµ¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ëÀ¸¶ð²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µÈÇµ¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿®Ä¹¤Ë¾¤¤·Êú¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ£µÈÏº¤Ï¼ÂÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄµÊó³èÆ°¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡©
À¸¶ð²È¤Ï¡¢À÷ÎÁ¤Ë»È¤¦³¥¤äÅô²ÐÍÑ¤ÎÌý¤ò°·¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÇÏ¼Ú¡¦¼Ö¼Ú¤È¤¤¤Ã¤¿±¿Á÷¶È¤Þ¤Ç±Ä¤à¾¦¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¾®ÀÞ¾ë¡Ê¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©¹¾Æî»Ô¡Ë¤òµï¾ë¤È¤¹¤ëÎÎ¼ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÀ¸¶ð²È¤Ï¡¢¡ÖÉð²È¡×¤È¡Ö¾¦¿Í¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î´é¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤ÄÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
³¥¤äÌý¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ®½ÅÉÊ¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÏ¼Ú¡¦¼Ö¼Ú¤Ï¡¢°ÍÍê¤µ¤ì¤¿²ÙÊª¤òÇÏ¤äµí¤Ç³ÆÃÏ¤Ø±¿¤Ö»Å»ö¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¸½Âå¤Î±¿Á÷¶È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®ÀÞ¾ëÀ×¤Î¸½ÃÏÀâÌÀÈÇ¡Ê»£±Æ¡§¹âÌî¹¸¾´¡Ë
¾®ÀÞ¾ë¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ¸¶ð²È¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤«¤é¾¦¿Í¤¿¤Á¤¬¼è°ú¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤ëÊªÎ®µòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë³ÆÃÏ¤Î¾ðÀª¤ä¾ðÊó¤¬¼«Á³¤È½¸¤Þ¤ë¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ£µÈÏº¤¬À¸¶ð²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢À¸¶ð²È¤ÈÆ±¶¿¤ÎËª¿Ü²ì¾®Ï»¡ÊÀµ¾¡¡¿±é¡§¹â¶¶ÅØ¡Ë¤ä¡¢À¸¶ð²È¤È¿ÆÀÌ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¾®Ï»¤ÎµÁ·»Äï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Á°Ìî¾±¦±ÒÌç¡ÊÄ¹¹¯¡Ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¤Î¤Á¤ËË¿ÃÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê²È¿Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆÂçÌ¾¤Ø¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢µÈÇµ¤Î·»¤Ç¤¢¤ëÀ¸¶ð²È±Ê¤¬½Ð¿Ø¤·¡¢¤½¤ÎÀï¸ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿®Ä¹¤«¤é°ÂÅÈ¾õ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¶ð²È¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÎÎÎÆâ¤Ç¤¢¤ëÈøÄ¥¤Ç¼«Í³¤Ë¾¦Çä¤ò¹Ô¤¦ÆÃÊÌ¤Êµö¤·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µìÀ¸¶ð²°Éß²¼²°ÉßÃæÌç¡Ê»£±Æ¡§¹âÌî¹¸¾´¡Ë
°ìÊý¡¢¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¾®Ï»¤ä¾±¦±ÒÌç¤¬ÅÚÌ±¤ËÊÑÁõ¤·¡¢º£Àî·³¤ÎÆ°¤¤òÃµ¤ëÄµÊó³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬Àï¸å¡¢Èà¤é¤Ï¿®Ä¹¤«¤é½½Ê¬¤Ê²¸¾Þ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¡¢¤¢¤¨¤Æ¿®Ä¹¤Ë¤Ï»Å¤¨¤º¡¢½¨µÈ¤Î²È¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¾®Ï»¤ä¾±¦±ÒÌç¤ÏÀ¸¶ð²È¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÄµÊó³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿®Ä¹¤«¤éÄ¾ÀÜÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Þ¤À¿ÈÊ¬¤ÎÄã¤«¤Ã¤¿Æ£µÈÏº¤ÎÇÛ²¼¤È¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶ÅØ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëËª¿Ü²ì¾®Ï»Àµ¾¡¡£NHK¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
¤³¤ì¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤¿Æ£µÈÏº¤¬¿¥ÅÄ²È¤ÎÎ©¾ì¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®Ï»¤ä¾±¦±ÒÌç¤È¤È¤â¤ËÄµÊó¤ä¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÂè4²ó¤Ç¤Ï¡¢º£ÀîÂ¦¤Ë¿²ÊÖ¤í¤¦¤È¤·¤¿º´µ×´ÖÀ¹½Å¡Ê±é¡§¶â°æ¹À¿Í¡Ë¤òÆ¤¤Ã¤¿äÌÅÄÀ¯¹Ë¡Ê±é¡§¶â»Ò³Ù·û¡Ë¤ò¿®Ä¹¤Ï¸ùÏ«Âè°ì¤È¤·¤Þ¤¹¡£»Ë¼Â¤Ç¤âÀ¯¹Ë¤Ï¡¢Ç¦¤Ó¤Î¼Ô¤ò»È¤Ã¤Æº£Àî·³¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ò¿®Ä¹ËÜÂâ¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Ä¹¤Î´ðËÜÀïÎ¬¤Ï¡¢º£Àî·³¤ò¼«ÎÎ¿¼¤¯Í¶¤¤¹þ¤ß¡¢ÀïÎÏ¤òÊ¬»¶²½¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤ÇÌîÀï¤ÇÃ¡¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µÁ¸µËÜÂâ¤ÎÆ°¸þ¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤ÎÄµÊó³èÆ°¤ò¤Ê¤Ë¤è¤ê½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÁÛÁü¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ì¤Ð¡¢Æ£µÈÏº¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Äï¤Î¾®°ìÏº¤â¤Þ¤¿¡¢Æ£µÈÏº¤é¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÄµÊó³èÆ°¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¹¤é»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ£µÈÏº¤È¾®°ìÏº¤ÏÀ¸¶ð²È¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÄµÊó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¤¤¿¤Î¤«¡© NHK¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î»äÀâ¤ä¿äÂ¬¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡×¤Î¤¹¤°¸å¤Ë¡¢¾®°ìÏº¤¬Æ£µÈÏº¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½¨µÈ¤è¤ê¤â¹â¤¤¿ÈÊ¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÃÏ»øÁØ¤Î¾®Ï»¤ä¾±¦±ÒÌç¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢½¨µÈ¤ÎÇÛ²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ¹ÓÅâÌµ·Î¤ÊÏÃ¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢º£¸å¤Î¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÅ¸³«¤È¡¢Æ£µÈÏº¡¦¾®°ìÏº·»Äï¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨´ØÏ¢µ»ö¡§