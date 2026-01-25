¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¡×¡¡¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢°¦Ç¤È¤Î¥Ñ¥êÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¿Í½÷Í¥
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡×»Ñ¤Î»ÒÇ¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë½÷Í¥¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¿Í¤ÎSharon Au¤µ¤ó¡Ê49ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÉÂ¼å¤ÊÇò¤¤Íº¤Î»ÒÇ¡ÊÀ¸¸å2¥õ·î¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2020Ç¯¤ËÊÝ¸î»ÜÀß¤«¤é°ú¤¼è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ÒÇ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤ËÎÞ¤ä¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
´é¤Ë¤Ï¹õ¤¤ÈÃÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¿¬Èø¤ÎÀè¤ÏÇò¤¯¡¢Á´ÂÎ¤¬¹õ¤¤¤½¤ÎÍÆ»Ñ¤Ï¡Ö¤À¤ì¤«¤é¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤È¤«°¦¤é¤·¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÈà½÷¡£
¡Ö¤À¤«¤é°ú¤¼è¤ê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÇ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Î¤ï¤¿¤·¼«¿È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù»Ò¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹Sharon¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¬Â§¡×¤Ë½¾¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤òÊÑ¹¹
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Èà½÷¤Ï»ÒÇ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÌÍ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖUdon¡Ê¤¦¤É¤ó¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¹Åö¶É¤Ï¤³¤ÎÌ¾Á°¤òµÑ²¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌ¿Ì¾µ¬Â§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¤ÎÌ¾¤ÏRudon¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤òÉ½¤¹»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎÊ¸»ú¤Ç»Ï¤Þ¤ëµ¬Â§¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
R¤Ï2020Ç¯¤òÉ½¤¹Ê¸»ú¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆUdon¤ÏRudon¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼êÂ³¤¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤ÎËä¤á¹þ¤ß¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ºß5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Rudon¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤ÎÎ¹¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤È°¦Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÔ»Ô¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖRudon¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¾åÉÊ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤é¤·¤¤»Ò¤Ê¤Î¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢EU·÷Æâ¤Ê¤é¤É¤³¤Ø¤Ç¤âÎ¹¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤è¡£ÀÅ¤«¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¡¢Î¹¤ÎÍ§¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦Sharon¤µ¤ó¡£
¡ÖÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤º¤Ã¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÇ¤¬¥Ë¥ãー¥Ë¥ãーÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ï¡£¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Rudon¤Ï´é¤ò½Ð¤·¤Æ¿¤Ó¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡£¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×
¤·¤«¤·Èà½÷¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ëºÝ¤ËRudon¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖRudon¤Ï¼¼ÆâÇ¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÎÃ¤·¤¤µ¤¸õ¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À²È¤Î´Ä¶¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢2¿Í¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿ー¤ËÀ¤ÏÃ¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬Î¹¹Ô¤«¤éµ¢¤ë¤È¡¢Rudon¤Ï¤¹¤´¤¯´Å¤¨¤óË·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¿²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¿¯ÆþÅðÈï³²¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¤È¤â¤Ë¾è¤ê±Û¤¨
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡Ö¼Â¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤Ë3¥õ·î°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¥¢¥Ñー¥È¤Ë¿¯ÆþÅð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Ï³°½ÐÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Rudon¤Ï²È¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈà½÷¡£
ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ä¥ー¥Üー¥É¡¢¥®¥¿ー¡¢ËÜ¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ñー¥È¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤òÅð¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÈÈ¿Í¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»ö·ï¸å¡¢Sharon¤µ¤ó¤Ï¿´¤Ë¿¼¤¤¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤ÆÍî¤Á¹þ¤ß¡¢ÌµÎÏ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î²È¤Ï¥Ñ¥ê¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤ÊÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Sharon¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤É¤¤Ýµ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âÍ§¿Í¤¿¤Á¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤ËRudon¤â¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤òÈ¯¾É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖRudon¤Ï¤È¤Æ¤â¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Êª²»¤¬¤¹¤ë¤È¤¹¤°¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤¯¤ËÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎºÝ¤Ë²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤â¤Ò¤¶¤Þ¤Å¤¤¤ÆRudon¤ò°Ö¤á¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤è¡£¤â¤¦¶²¤í¤·¤¤ÃË¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¤µ¤µ¤ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·Rudon¤Î²óÉü¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Sharon¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌþ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿É¤¤¿ô¥õ·î¤Î´Ö¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Sharon¤µ¤ó¤ÏRudon¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â¿Í´ÖÅª¡×¤À¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤Ã¤È¤âº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤Î1¤Ä¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà¤À¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ö·ï¤Î¸å¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë±Êµ×¤Ëµ¢¤í¤¦¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Rudon¤Ï¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤À¤«¤éÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥ê¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÏRudon¤Ë²÷Å¬¤Ç·ò¹¯¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤«¤é¤âÈà½÷¤ÈRudon¤Î¡Ö¥Ñ¥ê¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§Celeb Pawrents: Actress Sharon Au¡Çs cat Rudon has a French passport