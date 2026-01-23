ドジャースタジアムで自主トレ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が本拠地ドジャースタジアムでオフシーズンの自主トレを実施。21日（日本時間22日）、米記者が伝えた。スタジアムツアー中のファンに気づき、“神対応”する様子が公開されると、ファンを驚かせている。

大谷は青いトレーニングシャツとショーツ、黒いベストを着用。トレーナーと共にグラウンドでショートダッシュやストレッチを繰り返し、体をほぐす様子が見られた。ファンの呼びかけに振り向き、軽く両手を振ると、「ギャー！」という悲鳴のような大歓声が沸き起こった。

米専門メディア「ドジャースネーション」のダグ・マケイン記者が自身のXで実際の動画を公開。ネット上の日本のファンからは「手を振り返すだけでこの盛り上がり…さすがすぎる」「それにしても誰かしんじゃったんじゃないかってくらい叫ばれてたなw」「声援がもぅ悲鳴 手を振り返されたらそうなるよね」「ジャニーズ並みの黄色い歓声じゃないかww」「スタジアムツアーのいいとこよね…羨ましいなぁ」「アイドルやん笑」などの声が上がった。

ドジャースは同日、カイル・タッカー外野手と4年総額2億4000万ドル（約380億円）の契約を結んだと発表。本拠地で入団会見を行い、舞台裏では大谷と交流する様子も話題となっていた。



（THE ANSWER編集部）