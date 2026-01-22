¹ñÊõ³¨´¬¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¤¬¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤ÇÊ¸Ë¼¶ñ¤Ë¡Ø¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÁ´10¼ï¤¬¿·È¯Çä
ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÌ¡²è¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë³¨´¬Êª¡¡¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1952Ç¯¤Ë¹ñÊõ»ØÄê¤µ¤ì¡¢¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¡£µ¼¿Í²½¤µ¤ì¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡£¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡×¤Ï¡¢¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ëËÏ°ì¿§¤ÎÀþÉÁ¼Ì¤Ë¡¢·Ö¸÷¤Î¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¤¢¤ëÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆ°¤¤äÉ½¾ð¤ò¡¢¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤¿¤»¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÁ´10¼ï¡ª
¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡¡¥À¥¤¥«¥Ã¥ÈÉÕäµ
²Á³Ê¡§495±ß¡ÊËÜÂÎ450±ß¡ÜÀÇ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡¡¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
²Á³Ê¡§385±ß¡ÊËÜÂÎ350±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡¡A6¥á¥â
²Á³Ê¡§594±ß¡ÊËÜÂÎ540±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡¡B6¥ê¥ó¥°¥Î¡¼¥È
²Á³Ê¡§693±ß¡ÊËÜÂÎ630±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡¡¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥×
²Á³Ê¡§638±ß¡ÊËÜÂÎ580±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×
²Á³Ê¡§605±ß¡ÊËÜÂÎ550±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥«¡¼
²Á³Ê¡§440±ß¡ÊËÜÂÎ400±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼
²Á³Ê¡§1,518±ß¡ÊËÜÂÎ1,380±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡¡¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹
²Á³Ê¡§1,430±ß¡ÊËÜÂÎ1,300±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡¡¥µ¥³¥Ã¥·¥å
²Á³Ê¡§1,848±ß¡ÊËÜÂÎ1,680±ß¡ÜÀÇ¡Ë
Ä»½Ãµº²è¥°¥Ã¥º¤È¤¤¤¨¤ÐÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¤È¡ªÄ»½Ãµº²è¡×¤Ï2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢»¨²ßÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤â½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£