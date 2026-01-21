アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか（34）が21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。交流サイト（SNS）で拡散された、少年が別の少年を海に突き落とす様子を撮影した動画について言及した。

この動画の拡散を受け、大阪市教育委員会は20日、いじめ重大事態に該当すると認定していたと明らかにした。市教委は第三者委員会による調査を実施するとしている。

猪狩は「小学生を羽交い締め、海に突き落とす動画拡散 大阪市教委が事実確認 府警は児相に通告」と題された記事を引用し、「『複数の男子生徒はいずれも14歳未満で、刑罰法令に触れる行為をしても刑事責任を問われない。』動画見ましたが殺人未遂です。心は未熟でも、中学生の力はもう大人と変わらないレベルです。この年代のいじめは非常に多く暴力的なので、名前を出すまではしなくても、今回のような事件では強力な未成年バリアを見直すべきだと思います」と指摘。「未熟な心と大人の力を持つ犯罪者が調子に乗ってまたやりかねませんし、そうなった時の被害者の絶望は計り知れないです」と自身の思いをつづった。

市教委によると、動画は昨年11月2日に市内の臨海地区で撮影。被害を受けたのは小学生の男児で、他の小中学生7人と遊びに来ていた。「到着が最も遅かった人が海に入る」と言われていた。該当した男児は、海に入るか首を絞められるかを選ばされ、海に入ることを断ったことで1人から首を絞められた。その後、複数の生徒らと一緒に海に入り岸壁に上がったが、海に突き落とされたという。

昨年11月23日に動画を見た第三者から小中学校に事案の連絡があり、市教委に報告された。同月下旬、いじめ重大事態に該当することを認定し、学校側から動画を保存している生徒らに削除するよう指導した。大阪府警は昨年、関係する少年を既に児童相談所に通告したという。X（旧ツイッター）などで動画が拡散されていたことについて、市教委の乗京慎二第3教育ブロック担当部長は記者会見で「徹底的に削除することができなかった。対応に残念な部分があった」と話した。