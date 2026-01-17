すごろくゲームの「桃太郎電鉄」で遊んだことはありますか？そのキャラクターや路線図などがデザインされたゲームの世界観あふれる一室が、岡山市中区のホテルにお目見えしました。

【写真を見る】ホテルに「桃太郎電鉄」をコンセプトにした特別ルームがお目見え 宿泊してゲームの世界観を楽しんで【岡山】

ドアを開けると…、岡山プラザホテル駅に到着しました。

室内は、まるでゲームの中に入り込んだかのような空間です。

「桃鉄」コンセプトの特別ルームの全貌は

岡山市中区の岡山プラザホテル。

その8階の1室で、きのう（15日）から宿泊することができるようになった「桃太郎電鉄」をコンセプトにした特別ルームです。

（小寺真生記者）

「こちらは、サイコロのクッションです。それでは振ってみます」

到着したのは…

「岡山プラザホテル駅に到着しました」

「あーっと。キングボンビーが現れました」

壁一面に「路線図」

リビングには、おなじみのキャラクター。そして、ベッドルームには、ゲームそのままの岡山を中心とした路線図が壁一面に広がります。

なぜ改装？

この部屋は、もともとスイートルームで、先月、ファミリールームとして改装されたばかり。



大人気ゲームとコラボレーションすることで、集客アップにつなげたい考えです。

（岡山プラザホテル営業企画課長 岡恵理加マネージャー）

「ゲームの世界観に入っていただいて、非日常の体験をグループ、ご家族、みなさまで楽しんでいただきたいと思います」

1階ロビーには、岡山プラザホテル駅に到着したシーンをデザインしたフォトブースも設置されています。「桃鉄ルーム」は、今年の5月末まで宿泊することができるということです。