人気マンガ展示も！「能登復興応援フェア」開催で東京駅がスイーツや工芸品で大にぎわい

1月10〜11日の2日間、JR東京駅構内で、石川県能登地方の特産品を集めたイベント「能登復興応援フェア」が開催されました。会場には多くの人が訪れ、能登の食や工芸品に足を止める姿が見られました。フェアを開催したのは石川県のアンテナショップ「八重洲いしかわテラス」（東京都中央区）。これまで全国から寄せられた能登半島地震の被災地支援に感謝を伝えるとともに、復興に向けてこれからも能登を応援してもらいたいという思いから企画されました。会場では、能登にゆかりのある人気漫画『スキップとローファー』（高松美咲／講談社）の復興応援展示を実施。さらに、俳優・タレントで石川県観光大使であるなすびさんがゲストとして登場し、イベントを盛り上げました。

能登の味と工芸品に人だかり！東京駅で『買って・食べて応援』

三連休でにぎわう東京駅構内。その中でもイベントスペースには、ひときわ大きな人だかりができていました。訪れた人の目線の先には…

能登ならではの食品や

人気のスイーツなど

能登地方の魅力が詰まった食品がずらりと並ぶ販売ブースが。能登半島地震で酒蔵などの施設が被害に遭いながらも、現在能登で酒造りを続けている「宗玄酒造」（珠洲市）や、全壊の被害に見舞われながらも再建を目指し「共同醸造」に取り組んでいる「櫻田酒造」（珠洲市）の日本酒をはじめとする地酒も人気を博していました。さらに、「輪島塗」や「七尾和ろうそく」など、能登を代表する伝統工芸品が来場者の目を楽しませます。会場には現地から参加した能登地方の事業者が来場者と笑顔で会話。「八重洲いしかわテラス」が行う「能登復興応援フェア」は今年度4回目の開催でしたが、今回は過去最高の売り上げを記録するなど大きな盛り上がりとなりました。

主人公が能登出身 「スキップとローファー」とのコラボ企画

ⓒ高松美咲/講談社

人気漫画「スキップとローファー」の協力による復興応援企画も登場しました。同作は、奥能登出身の主人公・岩倉美津未が、高校進学を機に上京し、仲間たちと成長していく姿を描いたスクールライフコメディー。テレビアニメ第二期の制作決定が発表されるなど、幅広い世代から支持を集めています。作中で主人公の出身地として描かれる町のモデルは、石川県珠洲市。作者の高松美咲さんは地震で祖父母を亡くしたことを明かしており、掲載誌の月刊アフタヌーン編集部とともに被災地への寄付や企画協力などを行なってきました。

ⓒ高松美咲/講談社

展示会場には、作中に登場する「ゆかりの地」を紹介するパネルや能登の風景を背景に、キャラクターと一緒に撮影できるフォトブースなどが登場。高松さんからのメッセージも届けられました。

ⓒ高松美咲/講談社

観光大使なすびさんや「ひゃくまんさん」の登場で大盛り上がり

11日には、能登でのボランティアなど被災地支援を続ける石川県観光大使のなすびさんが会場を訪問。福島県出身のなすびさんは東日本大震災や熊本地震など、全国各地の被災現場で復興支援に取り組んできたことでも知られています。能登半島地震の被災地にもボランティアとして何度も足を運んできました。この日は抽選会や販売所で来場者と交流し、会場を明るく盛り上げました。さらに石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」が登場すると、スマホやカメラを掲げた人だかりが…！マスコットなど関連グッズを買い求める人も多く、会場は大きなにぎわいを見せていました。