1·î16Æü¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¸µÂåÉ½¤ÎÃË¤¬½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«¾Î¼«±Ä¶È¤Î»³ÃæÂóËáÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¡£»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿2023Ç¯8·î¡¢ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤Ë¤¢¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅö»þ20Âå¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ìNEWS¡×¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¶Êâ¡×¤È¾Î¤·¤Æ½÷À¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢2¿Í¤¤ê¤Î¾õ¶·¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Ï¤¢¤ë¤¬ÌµÍý¤ä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ÍÆµ¿¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤¬¡È¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡É¤À¤È¼þ°Ï¤Ë¿¨¤ì²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈàÛ©¤¯¡¢12ºÐ¤«¤é20ºÐ¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤È¤·¤ÆV6¤äKinKi Kids¡Ê¸½DOMOTO¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡È¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡É¤Î·ÝÇ½¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤ÈÆ±´ü¤À¤Ã¤¿¡¢NEWS¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬³ô¼°²ñ¼ÒSMILE-UP.¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤¬²áµî¤Ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤Î¡È±³¤ÇÅÉ¤ê¸Ç¤á¤¿·ÐÎò¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤ò»Ö¤¹½÷À¤Ë¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2014Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢SNS¤äÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷À¤ò¡È¥¹¥«¥¦¥È¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤ÏÈà¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤·¤íÉ÷ËÆ¤ÏÂÀ¤Ã¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¡È¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡É¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤ÎÌ¯¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤è¤É¤ß¤Ê¤¯ÏÃ¤¹¤¿¤á¡¢½ù¡¹¤ËÈà¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë