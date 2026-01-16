¥Ö¥ë¥º²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡ÂÔË¾¤ÎÉüµ¢¤â¡ÄÆüËÜ¤Ç´ðËÜ»ëÄ°¤Ç¤¤º¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡ÖWhy¡©¡×¡ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î»ÄÇ°¡×
¡¡¡þNBA¡¦G¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¥º¡¼¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡Ë
¡¡NBA¥Ö¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡ËÅ¨ÃÏ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£º£µ¨G¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤º¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤ÎÉüµ¢Àï¤Ï¡¢G¥ê¡¼¥°¸ø¼°YouTube¡¢º£µ¨¤«¤é¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¸þ¤±¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëNBAdocomo¡¢AmazonPrime¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é»ëÄ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢VPN·ÐÍ³¤ÇESPN¡Ü¤È·ÀÌó¤·¤Æ»ëÄ°¤¹¤ëÊýË¡¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ñÆâÇÛ¿®¤Ê¤·+ÍÎÁESPNÇÛ¿®¤Î¤ß¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÆüËÜ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î»ÄÇ°¡×¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤À¤È´Ñ¤ëÊýË¡¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¡ÖWhy¡©¡×¡ÖÉüµ¢ÀïÃæ·ÑÌµ¤·¤È¤«½ª¤ï¤Ã¤È¤ë¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨½ªÎ»¸å¡¢À©¸Â¤Ê¤·´°Á´FA¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÏÂ¼¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¡£ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é20ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¡£ÀäÉÊ¥¢¥·¥¹¥È¤òÏ¢È¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ´5Àï½ª¤¨¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ23.9Ê¬½Ð¾ì¤Ç10.2ÆÀÅÀ¡¢6.2¥¢¥·¥¹¥È¡£2ÅÙ¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¡¢¥Ö¥ë¥º¤È¤Î2WAY·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥ÁÃæ¤Ë±¦Â¤òÉé½ý¡£ºòÇ¯10·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥º¤¬·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯1·î6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥º¤ÈºÆ¤Ó2WAY·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥Ö¥ë¥º¤Î¥É¥Î¥Ð¥óHC¤Ï²ÏÂ¼¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¦²¼ÂÜ¤Î·ìÀò¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ·ÀÌó¸å¤Ï²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÂ¼¡£ÀÜ¿¨¤¢¤ê¤ÎÎý½¬¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤«¤é½Ð¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£