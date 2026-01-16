³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¹·Âç³ÍÆÀ¤Ç¡È¤Þ¤¿¤â¡É¿ÍÅªÊä½þ¤Ë¶±¤¨¤ëµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡¢Î®½Ð¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡Ò¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ó
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ä©Àï¡ÈÃÇÇ°¡É¤«¤é3Æü¡¢ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î°ÜÀÒ·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç³ÚÅ·¤Ø¤Î¡Èº¨¤ßÀá¡É¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅê¼ê
¡¡1·î16Æü¤Ë¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¦Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¡£³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤â¡¢º£µ¨¤Î°ÜÀÒ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ§ËÜ¤òÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤ËÇ³¤¨¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡ËÎ¨¤¤¤ëµð¿Í¤¬Çò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¡¢³ÚÅ·¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢ÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ120¾¡48¥»¡¼¥Ö¤ò½Å¤Í¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¡£Æ±¤¸¤¯°ÜÀÒ¤òÊó¤¸¤¿¡Ø²ÏËÌ¿·Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µð¿Í¤ÏÂ§ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ3Ç¯13²¯±ß¤Î¹âÂÔ¶ø¤òÍÑ°Õ¡£¼Â¼Á¾å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÃÇÇ°¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿·³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤á¤ÆÃå¡¹¤ÈÀïÎÏÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëµð¿Í·³¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤«¤éFAÀë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¹äÁª¼ê¡Ê32¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó³°Ìî¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬¶±¤¨¤¿¤Î¤¬FA°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¦¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆü¥Ï¥à¤Î¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã¼êÊá¼ê¤Î³ÍÆÀ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤ÐµåÃÄ¤¬µá¤á¤¿¤Î¤Ï¶âÁ¬Êä½þ¤Î¤ß¡£ÅÐÏ¿ÏÈ¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïµð¿Í¤Ø¤Î¡È²¹¾ð¡É¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÝ¤Ã¤Æ4Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤Î³ÚÅ·¤À¤±¤Ë¡¢µð¿Í¤Çßî¤ë¼ã¼ê¤äÃæ·øÁª¼ê¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀïÎÏ¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ê¥¹¥È¤òº£¤«¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤¦¡¢³¤³°FA¤Ç¤â¹ñÆâ°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¦Êä½þ¤ÏÈ¯À¸¤·¡¢¿äÄêÇ¯Êð3²¯±ß¤ÎÂ§ËÜ¤ÏA¥é¥ó¥¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤Ï³ÚÅ·¤Ë¿ÍÅªÊä½þ¡Ü¶âÁ¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶âÁ¬Êä½þ¤Î¤ß¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä¥ä¥¥â¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¡É
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ºÆó·³¤Ç¡È±öÄÒ¤±¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤¿À¸¤¨È´¤¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤«¡¢»þ¤Ë»×¤ï¤Ì¡È¤ªÊõ¡É¤¬·¡¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¿ÍÅªÊä½þ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç³ÚÅ·Áª¼ê¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤ÎX¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÂ§ËÜµð¿Í¡ª¡©¡ª¡© ±³¤ä¤í¡¢»ÄÎ±¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡Ä ¤Æ¤«¿ÍÅªÊä½þ¡¢¥Þ¡¼·¯¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡©¡Õ
¡Ô¿ÍÅªÊä½þ¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡£¡£ ¥Þ¡¼·¯¡¢¡¢¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡Õ
¡Ô¡ÖÂ§ËÜ¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÅÄÃæ¾Âç³ÍÆÀ¡×¤Í¤¨¡£²ÄÇ½À¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Õ
¡¡2024Ç¯12·î¤Ë³ÚÅ·¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤·¤¿¡È¥Þ¡¼·¯¡É¤³¤ÈÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤â¿ÍÅªÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î³ÚÅ·¥¨¡¼¥¹Æ±»Î¤Ë¤è¤ë¡ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¡É¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿ÅÄÃæ¤À¤¬¡¢10»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç3¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.00¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£³ÚÅ·¤«¤é¿ÍÅªÊä½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µð¿Í¤Ï¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤¹²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â³ÚÅ·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤Î°úÂà¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¼¡¼¡£
¡Ö²¾¤Ë¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤Æ¤â³ÚÅ·¤¬¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¼èºà¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÎäÀÅ¤Ê¸«²ò¡£
¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÊªÊÌ¤ì¤ÇÂàÃÄ
¡Ö¤Þ¤º¡¢³ÚÅ·¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µ¢¤ê¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáÂ®¡¢ÅÄÃæ¤ÎÇØÈÖ¹æ¡È18¡É¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µåÃÄ¤¬¡ÈÃ¦¥Þ¡¼·¯¡É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¤½¤·¤ÆÅÄÃæ¤¬¡È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÊªÊÌ¤ì¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢º£¤µ¤é¡È¥É¥é¥¤¡É¤Ê³ÚÅ·¤¬Íß¤·¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¸½ÌòÀ¸³è¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¤Ç¡¢°úÂà¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð±ÄÌÌ¤Ç¤Î»Ý¤ß¤Ï¤¢¤ì¤É¤â¡¢É¬¤º¤·¤â¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÀ§¤¬Èó¤Ç¤â¤Û¤·¤¤Áª¼ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¤¬¤Í¤é¤¦Áª¼ê¤È¤Ï¡©
¡Ö¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¶âÁ¬Êä½þ¤Î¤ß¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â³ÚÅ·¤Ï¡¢Â§ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÃÇÇ°¤È»þÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Û¥»¡¦¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ãÅê¼ê¡Ê34¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç70¿Í¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿ÏÈ¤Ï¡È69¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤ê1¿Í¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±¤¸¤¯FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤ëÃ¤Ì¦ÎÃ²ðÁª¼ê¡Ê29¡Ë¤Î»ÄÎ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë°Õ¸þ¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÁª¼êÏÈ¤ò»È¤¦Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£µð¿Í¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¤Î¡ÈÎ®½Ð¡É¤Ë¤è¤ëÈãÈ½¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤½¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ëµð¿Í¤Ç¡¢³ÚÅ·W¥¨¡¼¥¹¤Î¡È¶¦Æ®¡É¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡©