Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¥É¥¢¤òºÉ¤¤¤À¤Þ¤ÞÆ°¤«¤Ê¤¤ÃËÀ¡Ä¤µ¤é¤ËÆÍÁ³¡ÈÉ¨½³¤ê¡É¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÅÜ¤ê¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡°ÜÆ°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÅÅ¼Ö¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ïº®»¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¾ù¤ê¹ç¤¤¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤µ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ê¹Ô°Ù¡É¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼ã¤¤ÃËÀ¤ËÊç¤ë²×Î©¤Á
¡¡»³ÅÄ¿µ°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Í«¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼çÍ×±Ø¤Þ¤Ç¤¢¤È3±Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤Ï¤¹¤Ç¤ËËþ°÷¾õÂÖ¡£¥É¥¢¤¬³«¤¤¤Æ¤â¹ß¤ê¤ë¾èµÒ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤º¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÉáÃÊ¤Ê¤é¡¢¥É¥¢ÉÕ¶á¤Î¿Í¤¬°ìÅÙ³°¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¹ÔÆ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤¹¤ë¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¡¢1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸°ÌÃÖ¤Ç¡¢ÊÒÂ¦¤Î¥É¥¢¤ò´°Á´¤ËºÉ¤¤¤À¤Þ¤ÞÆ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤«¤é´é¤â¾å¤²¤º¡¢¼þ¤ê¤ò°ìÀÚµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹«¤Ç¤Ï¡È¥É¥¢ÃÏÂ¢¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤À¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤¬°ìÅÙ¥Û¡¼¥à¤Ë¹ß¤ê¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤À¤±¤Ï¼ÖÆâ¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤È¤«ÂÎ¤ò¤è¤±¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¿Í¤ÎÎ®¤ì¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¯¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤ËÌµ»ë¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¢¡Æ°¤«¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢ÆÍÁ³¤ÎÉ¨½³¤ê
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤ò²£¤Ë¤º¤é¤½¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÂÀ¤â¤â¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤¬¤³¤Á¤é¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£É¨¤Ç½³¤é¤ì¤¿¤È¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄË¤ß°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼½³¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º®¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥Ä¥é¤¤¤Î¤Ï¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢²¿¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë2±ØÀè¤Ç²¼¼Ö¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢Î©¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍâÆü¤«¤é¤ÏÊÌ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ë»Ä¤Ã¤¿´¶¿¨¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¹ß¤ê¤ë¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌÂÏÇ¹Ô°Ù
¡¡°ìÊý¡¢²ÃÆ£¹Àµª¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤â¡¢Ä«¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¥É¥¢ÃÏÂ¢¤ËÁø¶ø¤·¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÅ¼Ö¤¬±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°ìÀÆ¤Ë¹ß¤ê¤è¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤À¤±¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ï°ìÅÙ³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÄÌÏ©¤ò¤¢¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Îº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¹ß¤ê¤ë¿Í¤¬¤Ä¤Ã¤«¤¨¤Æ²¡¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢»ä¤â¸å¤í¤«¤é²¡¤µ¤ì¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦´é¤ÇÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹ß¤ê¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ò¤Í¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¤½¤ÎÃËÀ¡É¤òÈò¤±¤Æ²¼¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤À¤±¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬ÅÓÀÚ¤ì¡¢¼ÖÆâ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º®Íð¤ÎÍ¾±¤¤Ï¤½¤Î¸å¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃËÀ¤¬¹ß¤ê¤¿¸å¤â¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¶õµ¤¤¬¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾è¤ê´¹¤¨±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢¾èµÒ¤¬°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¤ØÎ®¤ì½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÂÎ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤É¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬Âç¤¤¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤âÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ë¤¯¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¼«Ê¬¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¼þ°Ï¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ê¹Ô°Ù¡É¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼ã¤¤ÃËÀ¤ËÊç¤ë²×Î©¤Á
¡¡»³ÅÄ¿µ°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Í«¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼çÍ×±Ø¤Þ¤Ç¤¢¤È3±Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤Ï¤¹¤Ç¤ËËþ°÷¾õÂÖ¡£¥É¥¢¤¬³«¤¤¤Æ¤â¹ß¤ê¤ë¾èµÒ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤º¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÉáÃÊ¤Ê¤é¡¢¥É¥¢ÉÕ¶á¤Î¿Í¤¬°ìÅÙ³°¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¹ÔÆ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤¹¤ë¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¡¢1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸°ÌÃÖ¤Ç¡¢ÊÒÂ¦¤Î¥É¥¢¤ò´°Á´¤ËºÉ¤¤¤À¤Þ¤ÞÆ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤«¤é´é¤â¾å¤²¤º¡¢¼þ¤ê¤ò°ìÀÚµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹«¤Ç¤Ï¡È¥É¥¢ÃÏÂ¢¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤À¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤¬°ìÅÙ¥Û¡¼¥à¤Ë¹ß¤ê¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤À¤±¤Ï¼ÖÆâ¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤È¤«ÂÎ¤ò¤è¤±¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¿Í¤ÎÎ®¤ì¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¯¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤ËÌµ»ë¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¢¡Æ°¤«¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢ÆÍÁ³¤ÎÉ¨½³¤ê
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤ò²£¤Ë¤º¤é¤½¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÂÀ¤â¤â¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤¬¤³¤Á¤é¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£É¨¤Ç½³¤é¤ì¤¿¤È¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄË¤ß°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼½³¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º®¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥Ä¥é¤¤¤Î¤Ï¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢²¿¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë2±ØÀè¤Ç²¼¼Ö¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢Î©¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍâÆü¤«¤é¤ÏÊÌ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ë»Ä¤Ã¤¿´¶¿¨¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢²ÃÆ£¹Àµª¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤â¡¢Ä«¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¥É¥¢ÃÏÂ¢¤ËÁø¶ø¤·¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÅ¼Ö¤¬±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°ìÀÆ¤Ë¹ß¤ê¤è¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤À¤±¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ï°ìÅÙ³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÄÌÏ©¤ò¤¢¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Îº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¹ß¤ê¤ë¿Í¤¬¤Ä¤Ã¤«¤¨¤Æ²¡¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢»ä¤â¸å¤í¤«¤é²¡¤µ¤ì¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦´é¤ÇÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹ß¤ê¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ò¤Í¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¤½¤ÎÃËÀ¡É¤òÈò¤±¤Æ²¼¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤À¤±¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬ÅÓÀÚ¤ì¡¢¼ÖÆâ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º®Íð¤ÎÍ¾±¤¤Ï¤½¤Î¸å¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃËÀ¤¬¹ß¤ê¤¿¸å¤â¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¶õµ¤¤¬¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾è¤ê´¹¤¨±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢¾èµÒ¤¬°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¤ØÎ®¤ì½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÂÎ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤É¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬Âç¤¤¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤âÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ë¤¯¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¼«Ê¬¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¼þ°Ï¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£