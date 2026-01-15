¡Ú°ÙÂØ¡Û2024Ç¯¤È¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡Ö±ß°Â160±ß¡×
5Ç¯MA¤«¤¤Î¥Î¨¤Ç¸«¤ë¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡Ö±ß°Â160±ß¡×
ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤¬2024Ç¯°ÊÍè¤Î160±ß¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£¤¿¤ÀÆ±¤¸160±ß¤È¤¤¤¦ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î¿å½à¤Ç¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎµÒ´Ñ»ØÉ¸¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÈºÇ¶á¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ú¿ÞÉ½1¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤È5Ç¯MA¡Ê1990Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
2024Ç¯7·î¤Ë161±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤Î5Ç¯MA¡Ê°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ë¤ò30¡óÄøÅÙ¤â¾å²ó¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ²¼¤Î160±ß¤Ï¡¢5Ç¯MA¤ò15¡óÄøÅÙ¾å²ó¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£
¤Û¤ó¤Î1Ç¯È¾¤Ç¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤È5Ç¯MA¤Î´Ø·¸¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢5Ç¯MA¼«ÂÎ¤¬2024Ç¯7·îÅö»þ¤Î125±ßÄøÅÙ¤«¤éÂ²¼¤Ç¤Ï138±ßÄøÅÙ¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢5Ç¯MA¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Â²¼¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß160±ß¤Î¡Ö¾å¤¬¤ê²á¤®¡×·üÇ°¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¶âÍøº¹¤«¤é¤Î¤«¤¤Î¥¤¬°ìÃÊ¤È³ÈÂç¤·¤¿±ß°Â
¼¡¤ÏÆüÊÆ¶âÍøº¹¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÆüÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤êº¹¡ÊÊÆ¥É¥ëÍ¥°Ì¡¦±ßÎô°Ì¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤¬161±ß¤òµÏ¿¤·¤¿2024Ç¯7·îÅö»þ¤Ï3¡óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Â²¼¤Ç¤Ï2¡óÄøÅÙ¤ÈÌó1¡ó¤â½Ì¾®¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ¶âÍøº¹¡Ê2020Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
2024Ç¯7·î¡¢ÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤«¤é¸«¤Æ¹Ô¤²á¤®¤¿±ß°Â¡×¡ÖÅêµ¡Åª²á¤®¤ë±ß°Â¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤«¤é°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ë²ðÆþ¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¡×¤ÎÌÜ°Â¤Î1¤Ä¤ò¶âÍøº¹¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Â²¼¤Î160±ß¤Ï2024Ç¯7·î¤è¤ê¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿±ß°Â¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ²ßÅö¶É¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿±ß°Â¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ô¾ì²ðÆþ¤ËÆ°¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£
Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÅêµ¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡á2024Ç¯7·î¡ÖÅêµ¡¼çÆ³¤Î±ß°Â¡×¤È¤Ï°ã¤¦¡©
¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼è°ú¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëCFTC¡ÊÊÆ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ËÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï²áµîºÇ¹âµ¬ÌÏ¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡ÊÊÆ¥É¥ëÇã¤¤±Û¤·¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ²ßÅö¶É¤Î¸À¤¦¡ÖÅêµ¡¼çÆ³¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿±ß°Â¡×¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ºÇ¶á¤Ë¤«¤±¤Æ160±ß¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤¬ºÆÇ³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÄÌ²ßÀ¯ºö¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Ï¡ÖÅêµ¡¤â´Þ¤á¤¿°ìÊýÅª¤Ê±ß°Â¤òÍ«Î¸¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤ÀCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢±ßÇä¤ê¤Ï2024Ç¯7·î¤ÈÂ²¼¤Ç¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡Ê¿ÞÉ½4»²¾È¡Ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢2024Ç¯7·î¤Ë161±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¶ÉÌÌ¤¬¡¢¡ÖÅêµ¡±ßÇä¤ê¼çÆ³¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿±ß°Â¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Â²¼¤Ï¡ÖÅêµ¡±ßÇä¤ê¼çÆ³¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡Ú¿ÞÉ½4¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2024Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢2024Ç¯7·î¤Ë161±ß¤òµÏ¿¤·¤¿Åö»þ¤È¡¢5Ç¯MA¤«¤¤Î¥Î¨¤äÆüÊÆ¶âÍøº¹¡¢Åêµ¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¶á¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î1Ç¯È¾²á¤®¤¿¤À¤±¤À¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¡ÖÅêµ¡¼çÆ³¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿±ß°Â¡×¤È¤·¤ÆÄÌ²ßÅö¶É¤¬°ÙÂØ»Ô¾ì²ðÆþ¤ÇÁË»ß¤Ç¤¤¿¾õ¶·¤È¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
µÈÅÄ ¹± ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ FX³ØÄ¹