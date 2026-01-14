Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÀÄÌÚÎÜ°ê¤Ï½»Í§ÅÅ¹©¤Ø¡¡È¢º¬±ØÅÁ1¶è¤Ç¶è´Ö¿·
½»Í§ÅÅ¹©¤Ï13Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÀÄÌÚÎÜ°êÁª¼ê¤ÎºÎÍÑÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÌÚÁª¼ê¤ÏÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î1¶è¤Ç1»þ´Ö0Ê¬28ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²áµîºÇ¹âÁí¹ç2°Ì¤Ë¹×¸¥¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï³ØÀ¸¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÍ¥¾¡¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¾åÈø¥·¥Æ¥£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç1»þ´Ö00Ê¬45ÉÃ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ¹¯¹¬´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤¹¤ë½»Í§ÅÅ¹©¤Ï¡£º£Ç¯1·î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ç¤Ï15°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£½Õ¡¢Åö¼Ò¤ËÆþ¼ÒÍ½Äê¤ÎÀÄÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ËÀÄÌÚÁª¼ê¤ò·Þ¤¨¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£