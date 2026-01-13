テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）の公式サイトが13日に更新され、14日の放送内容を変更すると発表した。フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんの訃報を受け「過去の貴重な映像で、久米宏さんを偲びます」と説明した。

14日に放送予定だった俳優・坂口涼太郎のゲスト回については、「放送日は、未定です」とした。

13日、元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演した久米さんが、1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳だった。埼玉県出身。所属事務所の「オフィス・トゥー・ワン」が公式サイトで発表した。

訃報を受け、久米さんとTBS「ザ・ベストテン」で長年司会を務めた女優の黒柳徹子が自身のインスタグラムで追悼した。「久米さん！」と書き出し、「私には親友という人が、いるようで、いなかった。あなたは、その中で『ザ・ベストテン』以来本当の親友だった」とつづった。「政治のことも、日常のことも、打ち合わせなしにピッタリ合った」と振り返った。

続けて、「私が設立した“トット基金”の理事にもなって頂いた。先月の理事会に見えなかったので、“どうしたの？”と手紙を出した。返事は来なかった」と先月から連絡が途絶えていたことを明かした。

「久米さん、本当に悲しいです」と吐露。「あなたとのナマ放送の厳しい、やり取り懐かしいんです。本当は涙もろく優しい人だった」とありし日をしのんだ。「久米さん、“さよなら”は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう。“私の涙が見えますか？”本当に友達でいてくれてありがとう」と天国の盟友に語りかけ、「クールに見える久米さんへ」と結んだ。