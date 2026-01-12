【葬送のフリーレン】第2期エンディングテーマmilet『The Story of Us』アニメ盤CDジャケット公開
1月16日（金）より放送開始となる『葬送のフリーレン』第2期、miletによるエンディングテーマ『The Story of Us』アニメ盤CDの描き下ろしジャケットが公開された。
＞＞＞『The Story of Us』の各ジャケットをチェック！（写真5点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、いよいよ1月16日より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送。
第1期も毎週金曜の同枠で放送された『葬送のフリーレン』。老若男女幅広いファン・視聴者をテレビにくぎ付けにし、フリーレンたちの旅路が見守られた。そして1月16日から毎週金曜夜に帰ってくる、フリーレン、弟子の魔法使いフェルン、戦士シュタルクの3人の物語に期待が高まっている。
そんなTV アニメ『葬送のフリーレン』第2期のエンディングテーマが、シンガーソングライター・milet による書き下ろし曲『The Story of Us』。このたび、3月4日（水）に発売となる同曲CDの期間生産限定アニメ盤の描き下ろしジャケットが公開された。
アニメ『葬送のフリーレン』の制作スタジオであるマッドハウスが手掛けたビジュアルとなっており、主人公・フリーレンと、勇者ヒンメルの姿が描かれている。
新たな旅へと歩き出し、ふと振り返るフリーレンの視線の先には、舞い散る花びらを見て優しく微笑むヒンメルの姿が。まるで旅路を行くフリーレンを見守っているかのような穏やかな表情は、柔らかい色鉛筆調の色彩が相まって、力強くも優しいmiletの歌声で紡がれる楽曲『The Story of Us』を彩っている。
また、期間生産限定アニメ盤には、アニメ絵柄ステッカー（全3種）、20Pのブックレットも封入され、『葬送のフリーレン』の世界観をパッケージでも楽しむことができる。
『The Story of Us』のCDは、期間生産限定アニメ盤、初回盤、通常盤の3形態で3月4日（水）にリリースとなり、現在予約受け付け中。
そしてCD発売に先駆けて、アニメ初回放送日となる1月16日（金）午前0：00に配信リリースとなる。
『葬送のフリーレン』第2期は、2026年1月16日より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送（※放送時間は変更になる場合があります）。お楽しみに。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
