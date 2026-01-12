日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１２日、同局系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）とのコラボ企画を放送した。

５日放送の「ＤａｙＤａｙ．」では同番組ＭＣの武田真一アナウンサー、「ＺＩＰ！」水卜麻美アナウンサーが横浜を散策する“前編”が放送された。今回は武田アナが「私の好きなことを知ってもらいたい」と水卜アナをエスコート。うま年ということで、まずは東京・渋谷区の「東京乗馬倶楽部」を訪れた。

幼い頃に自身の父が大学の馬術部出身で「よく乗馬に連れて行ってくれた」と武田アナ。この日は約３年ぶりの乗馬。スタッフに引き綱でリードされながら「気持ちいいですぅ」と最初は気分上々の様子だった。

そして「リズムの取り方ってコツがあるんですか？」と質問。「馬の背中にリズムを合わせてあげる」と馬が上下する２拍子のリズムに合わせてタイミング良く立つ座るを繰り返すというスタッフのアドバイスに武田アナは体を上下。しかし上下するタイミングが馬とうまく合わず、ヘルメットが前にずれて目が隠れてしまい、それを見た水卜アナは「ヘルメットが…かわいそうになっている」と笑いをこらえきれないよう。

さらに武田アナが「ヘルメットもそうなんですけど、一瞬大事なところが潰れそうになった」と馬上から思わぬ告白。水卜アナは「武田さんから聞くことのないような言葉が…」と仰天。武田アナは「危ない、危ない、危ない」と苦笑い。この様子にＶＴＲを見ていたスタジオ出演者は大ウケだった。