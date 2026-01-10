東京・大田区のマンションで男性が殺害された事件で、警視庁が45歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。男は被害者の部下で、「刃物で刺したことは間違いないが、殺すつもりはなかった」と、調べに対して容疑を一部否認しているといいます。

■逮捕されたのは45歳の男

カメラに向けて視線を向ける男。9日夜、殺人の疑いで逮捕された山中正裕容疑者（45）です。

警視庁によりますと、7日ごろ、東京・大田区のマンションで、都内の会社で代表取締役を務める河嶋明宏さんを刃物のようなもので首を刺すなどして殺害した疑いが持たれています。

8日の昼前、都内のマンションで、河嶋さんが血だらけの状態で見つかったこの事件。

警視庁は現場の状況などから殺人事件と断定し、特別捜査本部を設置して現場から逃げた人物の行方を追っていました。

そして、事件発覚から1日で事態は急転。警視庁は9日夜、山中容疑者を逮捕しました。

■逮捕前の調べでは…「態度に不満があった」

都内の会社で代表取締役を務めていた河嶋さん。その会社で営業部長を務めていたのが山中容疑者でした。

山中容疑者は「刃物で刺したことは間違いないが、殺すつもりはなかった」と、調べに対して容疑を一部否認しているといいますが、逮捕前の任意の調べでは、次のように話していたといいます。

「上司である河嶋さんの態度に不満があった」

2人の間にいったい何があったのか─。

9日午後7時ごろ、河嶋さんと山中容疑者、2人が勤めていた会社は…

「人の気配がありませんね」

年始早々発生した殺人事件。周辺からは不安の声も聞かれましたが…

近くに住む人

「捕まってくれた方が安心。ほっとしますよね」

現場の階に知人が住む人

「逮捕されたって知ると安心しますよね」

