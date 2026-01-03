スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

アプリ名： 継続する技術

開発者： bondavi Inc.

価格： 無料

対応OS： iOS 14.0 以降、Android 6.0 以上

カテゴリ： 健康・医療

1年の始まりに「今年は○○を達成するぞ」と目標を掲げてはみたものの、三日坊主で終わってしまう人はきっと少なくないはず。

どうすれば目標に向かって地道に努力し続けられるのか。そのコツを身につけたいなら「継続する技術」というアプリを試してみよう。

気軽な目標設定から習慣化につなげる「継続する技術」

欲張らず、1日1回、短時間で終えられる目標1つを設定

「継続する技術」は同名の書籍のコンセプトに基づいた手法で習慣化をサポートしてくれるアプリ。

最初に毎日続けたい目標（習慣）を決め、それを何時に行うかを設定して使い始めると、その時刻になったときにプッシュ通知で教えてくれる、というごくシンプルな作りだ。

設定できる目標は1つだけに制限されており、かつ「5分以内で終えられる目標（習慣）」にすることが推奨されている。欲張って複数の目標達成を目指したり、最初から長い時間がかかるような習慣にしてしまうと、やる気が湧きにくく継続できないという考え方だ。

最初に毎日続けたい目標を設定

1日1回、5分以内で終えられる内容にすることが大事

続いて1日のなかでいつ実践するかを設定

その時刻に通知が届くように設定しておこう

また、「まずは5分だけやってみる」ことで、結果的にはそれより長い時間続けることになったりもするという。なので、とりあえずは短時間で簡単に終わるような目標を設定し、1日1回だけでも通知があったらやってみる、という繰り返しで習慣づけを目指したい。

1日の目標を達成したら画面をタップすることでリング状のグラフが伸び、30日間続ければリングが完成するようにもなっていて、視覚的にも達成感が得られるはず。

通知が届いたらまずはやってみる

できたら画面をタップすればグラフが伸びていく。応援コメントにも励まされる

どうすれば続けやすいか、なぜ人は諦めてしまいやすいのか、といった点を理論的に説明した分かりやすい読み物コンテンツもあるので、理解を深めることで長く習慣化していける。

これまで途中で挫折してしまっていた経験があるなら、今年こそは一歩一歩着実に進めて成し遂げてみよう。