マイナーチェンジを果たした全長4.7m級ミドルクラスミニバンの新型「セレナ」の発売にあわせ、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）が手掛けるカスタム仕様や、福祉車両「LV（ライフケアビークル）」シリーズも、新たな装いと魅力をまとって登場します。

その中でも、2026年2月12日に発売される新型セレナの「マルチベッド」と、今回新たに設定された「マルチボックス」は、キャンプや釣りなどを楽しむアクティブユーザーにオススメのモデルといえます。

【画像】超カッコいい！ これが日産の「新型“4人乗り”ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

両モデルには、“遊び”や“泊まり”といったマルチな機能がプラスされる一方、それ以外の仕様や装備は、通常のセレナと基本的に同じ。ガソリン車／e-POWER車、2WD／4WD（e-4ORCE）などの選択も自由で、ボディカラーも多彩に用意されています。

シートレイアウトは2列・5人乗りが基本で、「e-POWER AUTECH」ならびに「e-4ORCE」グレードは後席（セカンドシート）が左右独立タイプのキャプテンシートとなるため、2列・4人乗りとなります。

まず、すでにオートキャンパー派に好評のセレナ マルチベッドは、4層構造の本格的なベッドマット＋簡単に着脱できるベッドフレームを採用。

セカンドシートをフラットにしてベッドマットを展開すれば、セミダブルベッドを超える車中泊スペース（長さ2120mm×幅1320mm・耐荷重150kg）となり、大人2名＋ちいさな子どもまで寝られそうなゆとりある空間が広がります。

もちろんベッドマットの下部は、たっぷりと荷物を積めるスペースに。また、ベッドマットの高さをデュアルバックドア上部の開口部と“ツライチ（面一）”とするなど、きめ細やかなこだわりも見逃せません。

そして今回新たに設定されたセレナ マルチボックスは、ラゲッジスペースの下段に、ベンチ＆テーブルとしても使える大容量の“マルチ”なボックスを備えたモデルとなります。

そのギミックや間仕切りのレイアウトは、なかなかに秀逸。まずはラゲッジ側に観音開きの扉、室内側にはパタンと倒れる扉を採用することで、使い勝手の良さと長尺物の収納を両立しています。

そして、ボックス中央の天板を持ち上げれば、ベンチ＆テーブルのあるリビング空間へと早変わりし、食事やワーケーションなどで活用することができます。

とはいえ、ベンチ＆テーブルを使用する場合は、ボックスの中に足を入れる形になるので、それを想定した荷物の整理整頓は必須となります。

その他、各グレードに設定されている「ベッド付車」を選んでおけば、マルチベッドとほぼ同等な車中泊スペース（長さ2000mm×幅1260mm・耐荷重150kg）を作ることも可能になり、さらにマルチなカーライフを描き出すことができます。

気軽かつ快適な“簡易キャンピングカー”ともいえる新型セレナ マルチボックスは、アウトドアでの各種アクティビティはもちろん、万が一の災害時などにもその強みを発揮するはずです。

最近の日産は、セレナ以外でも車中泊ニーズの高まりに対応した数々のラインナップを拡充しており、他社の追随を許していません。

ちなみに2026年1月9日から3日間開催の「東京オートサロン 2026」日産ブースには、ミドルクラスSUV「エクストレイル」の車中泊仕様「ROCK CREEK マルチベッド WILDPLAY」も出展予定となっています。

タフギア×車中泊という新たな提案も、要チェックといえそうです。