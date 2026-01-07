【仮面ライダームービープロジェクト】1月27日（火）正午に新作発表！？ カウントダウン開始
2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に「仮⾯ライダームービープロジェクト」と題し、2026年1⽉7⽇（⽕）正午、仮⾯ライダーWEB（公式HP）上に＜あと20⽇＞のカウントダウンが出現。1⽉27⽇の正午に向けてカウントダウンが始まった。
これまでの仮⾯ライダー⽣誕の周年では、記念イヤーにふさわしい作品が制作されてきた。 ⽣誕45周年では、初代仮⾯ライダーの藤岡弘、演じる本郷猛／仮⾯ライダー1号を主⼈公に据え、⾦⽥治が監督を務めた『仮⾯ライダー1号』（16）を制作。⽣誕50周年では、庵野秀明が監督・脚本と務めた『シン・仮⾯ライダー』（23）、また⻄島秀俊と中村倫也のダブル主演で話題となった『仮⾯ライダーBLACK SUN』（22／Prime Video）、さらに『仮⾯ライダーW（ダブル）』の続編をアニメ化した『⾵都探偵』 （22／U-NEXT、MX）と、3つのプロジェクトを発表した。
そして迎えた2026年は⽣誕55周年、いったいどんなプロジェクトとなるのか、その全貌は！？
1月27日に期待を込めて待とう。
