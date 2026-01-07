Âç·¿Êä¶¯¤ÏÌµ¤·¤â¡ÄÉüµ¢ÁÈ¤ò¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡±ºÏÂSD¤¬ÀâÌÀ¡ÖÈó¾ï¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Éüµ¢¤ÎµÜËÜÍ¥ÂÀ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï1·î6Æü¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¿·ÂÎÀ©È¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙÇ·ÆâÀ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤Ïºòµ¨¤Î²ÝÂê¤òÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎDFÊÒ»³±Í°ì¤ä´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤ÎDFµÜËÜÍ¥ÂÀ¤é¤¬·Ð¸³¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î±ºÏÂ¤ÏÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¡¢¡È¤Þ¤Ã¤µ¤é¡É¤Ê³ÍÆÀ¤ÏÇð¤«¤é¤ÎÊÒ»³¤Î¤ß¤Ç¡¢ÂçÂ´¤¬4Áª¼ê¡¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥×¥í·ÀÌó¤¬2Áª¼ê¡¢ºòÇ¯10·î»þÅÀ¤Ç¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤«¤é³ÍÆÀ¤·º£µ¨¤«¤éÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë20ºÐ¤ÎDF¥ë¥«¡¦¥Ç¥£¥É¥¥¥ê¥«¡¢¤½¤·¤Æ´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤¬3Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÅ¾å¤Ë¤Ï11¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¾å¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç·¿Êä¶¯¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¼ñ¤Î²ÃÆþ²ñ¸«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙÇ·ÆâSD¤Ï¡Ö´ûÂ¸¤ÎÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ã¼êÁª¼êÃ£¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿µÈÅÄ¡¢ÆóÅÄ¡¢µÜËÜ¤Ï°ìÅÙÎ¥¤ì¤Æ¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò´Ô¸µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒ»³Áª¼ê¤Ï¿§¡¹¤Ê¥¯¥é¥Ö¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤É¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤â¾ï¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ê¡¢Àï½ÑÅª¤Ê°Õ¿Þ¤òµâ¤à¥¯¥ì¥Ð¡¼¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë2¥·¡¼¥º¥ó¡¢FWÆóÅÄÍý±û¤ÈGKµÈÅÄ½Ø¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ËÈ¾Ç¯´Ö¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÙÇ·ÆâSD¤Ïºòµ¨¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¥Û¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¡¢¼ºÅÀ¤«¤é¤¹¤°¤ËÏ¢Â³¼ºÅÀ¤ò¤·¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖÊÒ»³Áª¼ê¤äµÜËÜÁª¼ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ¤Ï±ºÏÂ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æºòµ¨¤ÎµþÅÔ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤òÊÑ¤Ëµá¤á¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µë¿å¥¿¥¤¥à¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎÙ¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤ä¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆóÅÄ¤Ï¡Ö¾ÅÆî¤Ï¼ã¼ê¤âÂ¿¤¯¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈÎý½¬¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£»¨¤Ê¤È¤³¤í¤ä´ÊÃ±¤Ê¥ß¥¹¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¥ß¥¹¤Ïµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¸å¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤Ï¡¢¾ÅÆî¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆµÈÅÄ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¼å¤¤¥Á¡¼¥à¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤ÏÎý½¬¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢Îý½¬¤«¤é¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ä°¤¤¥×¥ì¡¼¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂÀ¤¯¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£29ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü¤´¤í¤ÎÎý½¬¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢À¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤ÎÊÒ»³¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£Áª¼ê¤ÎÇ¯Îð¹½À®¤ò¸«¤Æ¤â²áÅÏ´ü¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤â±ºÏÂ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë