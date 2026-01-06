フジテレビは６日、今月４日に主催したイベント「Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ Ｆｅｓ ２０２６」に出演したダンス＆ボーカルグループ「ＢＵＤＤｉｉＳ（バディーズ）」のＳＨＯＯＴが骨折したことを報告し謝罪した。同イベントの公式サイトで説明した。

主催者「Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ Ｆｅｓ ２０２６」と「株式会社フジテレビジョン」による連名で、「ＢＵＤＤｉｉＳ・ＳＨＯＯＴ様に関するご報告」と題して報告。「１月４日（日）に開催したイベント「Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ Ｆｅｓ ２０２６」において、ＢＵＤＤｉｉＳのメンバーＳＨＯＯＴ様が負傷されました。今回の件は、ＳＨＯＯＴ様が腕相撲対決のコーナーに出演した際に起きたもので、その後のＢＵＤＤｉｉＳのライブアクトには参加いただく事がかないませんでした。医療機関での受診の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました」と説明した。

「また、所属事務所様より、回復を最優先とするためＳＨＯＯＴ様は２月上旬まで療養されることとのご報告を受けました。主催者として、大変申し訳なく、深くお詫び申し上げると共に、心より御見舞い申し上げます」と謝罪。「ＳＨＯＯＴ様の一日も早いご回復をお祈り申し上げると共に、今後はイベント運営上の安全管理をより一層徹底してまいります。また、ご来場の皆様、配信でご覧になっていた皆様、関係者の皆様に、心よりお詫び申し上げます」とつづった。

このイベントのライブアクトの様子は特別番組として２月２日の深夜に関東ローカルで放送予定で「ＳＨＯＯＴ様が不在のパフォーマンスの放送となります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と説明した。

「ＢＵＤＤｉｉＳ」の公式サイトも同日に更新され、「ＳＨＯＯＴに関してお知らせ」と題して報告。所属するスターダストプロモーションによる文章で「２０２６年１月４日に開催されました『Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ Ｆｅｓ ２０２６』の公演企画コーナーにてメンバーのＳＨＯＯＴが腕を負傷いたしました件につきましてご報告いたします」と書き出し、「医療機関での診察及び検査の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました。医師の指示のもと、回復を最優先とするため、２月上旬まで療養とさせていただきます」と発表。「以降の復帰時期につきましては、治療経過を見ながら医師およびトレーナーと相談の上、改めてご報告させていただきます。ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづられた。