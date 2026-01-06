ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は６日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「栃木県立高校の“暴行動画”拡散」が５位になったことを報じた。５万８０３６人が選び、ランキングが決定した。

同局の宇賀神メグアナウンサーは「ショッキングな動画が拡散されています」とし、「他の生徒から殴る、蹴るの暴行を受ける高校生。警察が動き始めました」と語った。

栃木県の県立高に通う男子生徒がトイレとみられる場所で他の生徒に暴行を加える動画がＳＮＳ上で投稿され拡散していると、栃木県の教育委員会が明らかにした。動画はおよそ９秒間で、周囲には暴行をあおるような声も確認できることを伝えた。

番組では、警察も介入することになったこのニュースに視聴者から「殴っている人も周りの人も動画を撮っている人も同罪」「警察が動くことでいじめ（暴力）の抑止になることを期待します」「暴力は許されることではない。そして『拡散』の先に何があるのか、当事者にはしっかりと向き合ってもらいたい」という声を紹介した。